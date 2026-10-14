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आगरा में खेरिया रेलवे पुल आज से बंद, लाखों आबादी और हज़ारों वाहनों पर दिखेगा असर

आगरा के वीवीआईपी रूट के खेरिया पुल पर बुधवार सुबह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया . ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा के वीवीआईपी रूट के खेरिया पुल पर बुधवार सुबह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. रेलवे ने खेरिया पुल के जर्जर गर्डर बदलने के लिए पुल को 90 दिन के लिए बंद किया है.

पुल बंद होने से खेरिया मोड़, सराय ख्वाजा, अजीत नगर, अर्जुन नगर, दरगाह कमाल खां, धनौली सहित आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आना होगा. इससे करीब पांच लाख की आबादी और 50 हजार वाहन प्रभावित होंगे.

आगरा के वीवीआईपी रूट के खेरिया पुल पर बुधवार सुबह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया. (ईटीवी भारत) बता दें कि आगरा शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवरब्रिज (आरओबी) को रेलवे ने बुधवार से अगले 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है. नई दिल्ली-आगरा सेक्शन पर स्थित इस पुल के जर्जर गर्डर बदले जाने हैं. रेलवे बीते दो साल से पुल बंद करने की अनुमति प्रशासन से मांग रहा था. जिस पर मंगलवार को रेलवे को पुल बंद करने की अनुमति मिल गई. जिसके बाद रेलवे ने पुल के गर्डर बदलने के लिए पुल को बंद कर दिया. गर्डर बदलने व मरम्मत पर 10 करोड़ रुपये खर्च आगरा के वीवीआईपी रूट के खेरिया पुल पर बुधवार सुबह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया . (ईटीवी भारत)