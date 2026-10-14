आगरा में खेरिया रेलवे पुल आज से बंद, लाखों आबादी और हज़ारों वाहनों पर दिखेगा असर
वीवीआई रूट पर बना खेरिया रेलवे पुल आज से 90 दिन के लिए बंद कर दिया गया है. इससे करीब पांच लाख लोग प्रभावित होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:54 AM IST
आगरा: आगरा के वीवीआईपी रूट के खेरिया पुल पर बुधवार सुबह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. रेलवे ने खेरिया पुल के जर्जर गर्डर बदलने के लिए पुल को 90 दिन के लिए बंद किया है.
पुल बंद होने से खेरिया मोड़, सराय ख्वाजा, अजीत नगर, अर्जुन नगर, दरगाह कमाल खां, धनौली सहित आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आना होगा. इससे करीब पांच लाख की आबादी और 50 हजार वाहन प्रभावित होंगे.
बता दें कि आगरा शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवरब्रिज (आरओबी) को रेलवे ने बुधवार से अगले 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है. नई दिल्ली-आगरा सेक्शन पर स्थित इस पुल के जर्जर गर्डर बदले जाने हैं.
रेलवे बीते दो साल से पुल बंद करने की अनुमति प्रशासन से मांग रहा था. जिस पर मंगलवार को रेलवे को पुल बंद करने की अनुमति मिल गई. जिसके बाद रेलवे ने पुल के गर्डर बदलने के लिए पुल को बंद कर दिया.
गर्डर बदलने व मरम्मत पर 10 करोड़ रुपये खर्च
आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि 56 साल पुराने ओवरब्रिज अपनी तय उम्र पार कर चुका है. इसके मुख्य भाग के नीचे लगे लोहे के गर्डर पूरी तरह जर्जर और जंग खा चुके हैं. जिन्हें बदला बेहद जरूरी है. ऐसे में रेलवे के गर्डर बदलने व मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है. इस पुल में कुल 20 गर्डर हैं. जिनमें से रेल ट्रैक के ठीक ऊपर स्थित 12 मुख्य गर्डरों को पूरी तरह बदला जाएगा.
पांच लाख आबादी, 50 हजार वाहनों पर प्रभाव
खेरिया पुल के बंद होने से आगरा कैंट और वीआईपी रोड को जोड़ने वाला संपर्क टूट जाएगा. रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले करीब 50 हजार वाहन गुजरते हैं. पुल बंद होने से आसपास की करीब 5 लाख की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी. पुल बंद होने से वाहन बारहखंबा रेल फाटक से होकर गुजरेंगे.
बाहरखंबा रेल फाटक पर आरओबी बनने से सड़क बुरी तरह खराब हो गई है. भारी वाहन मलपुरा से रोहता नगर होकर ग्वालियर रोड से आगरा में प्रवेश करेंगे.