खेलो राजस्थान में हॉकी समेत 17 खेल शामिल, खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जोर
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों को पत्र जारी कर खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने को कहा.
Published : November 14, 2026 at 1:26 PM IST
जयपुर: प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के ‘खेलो राजस्थान’ कार्यक्रम के तहत अब अधिकाधिक खिलाड़ियों का पंजीकरण कराने पर जोर है. इस संबंध में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों को पत्र जारी कर खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने और कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए. खेलो राजस्थान कार्यक्रम में अब हॉकी सहित करीब 17 खेलों को शामिल किया गया है.
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीना की ओर से जारी पत्र में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो-खो, रस्साकशी, कुश्ती, सितोलिया, शूटिंग बॉल, मल्लखंभ, बास्केटबॉल, जुडो, तीरंदाजी, हॉकी, टेनिस बॉल क्रिकेट एवं शूटिंग सहित विभिन्न खेल संघों को निर्देशित किया गया है. पत्र के अनुसार राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 66 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना है. इसके तहत विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं ग्राम पंचायत, नगर निकाय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं.
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ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं: परिषद ने खेल संघों से कहा कि वे अपने खेल से जुड़े जिला स्तरीय खेल संघों, जिला इकाइयों, संबद्ध खेल संस्थाओं, क्लबों और प्रशिक्षकों के माध्यम से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. साथ ही अधिकाधिक खिलाड़ियों का ‘खेलो राजस्थान’ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं. इसके लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य उपलब्ध प्रचार माध्यमों का भी उपयोग करने को कहा है, ताकि प्रदेश की अधिकाधिक खेल प्रतिभाओं तक कार्यक्रम की जानकारी पहुंचे और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिल सके. परिषद ने खेल संघों को इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए अपने अधीनस्थ जिला इकाइयों के माध्यम से अधिकाधिक पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं.
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सीएम और मंत्री को पत्र: खेलो राजस्थान कार्यक्रम में अब हॉकी सहित करीब 17 खेलों को शामिल करने के लिए राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष महिपाल सिंह निम्बाड़ा ने CM भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री को पत्र लिखा था. महिपाल सिंह निम्बाड़ा ने बताया कि कुछ खेलो को 'खेलो राजस्थान' के तहत शामिल करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद उन्हें शामिल कर लिया है. प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के मकसद से खेल विभाग खेलों राजस्थान का आयोजन करने जा रहा है. खास बात यह है कि बच्चों को स्कूल स्तर से खेल के लिए तैयार किया जाएगा.
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