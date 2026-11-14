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खेलो राजस्थान में हॉकी समेत 17 खेल शामिल, खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जोर

जयपुर का एसएमएस स्टेडियम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के ‘खेलो राजस्थान’ कार्यक्रम के तहत अब अधिकाधिक खिलाड़ियों का पंजीकरण कराने पर जोर है. इस संबंध में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों को पत्र जारी कर खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने और कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए. खेलो राजस्थान कार्यक्रम में अब हॉकी सहित करीब 17 खेलों को शामिल किया गया है.