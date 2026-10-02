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हॉकी और एथलेटिक्स से होगा खेलो झारखंड का आगाज, 24 जिलों के खिलाड़ियों से सजेगा रांची का खेलगांव

खेलो झारखंड को लेकर जेईपीसी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. कल से प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य

Khelo Jharkhand
मैदान में अभ्यास के दौरान जंप लगाता खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 7:52 PM IST

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रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रमुख विद्यालयी खेल आयोजन ‘खेलो झारखंड’ के राज्य स्तरीय चरण की शुरुआत शनिवार से हॉकी और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के साथ होगी. खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे. राज्य के सभी 24 जिलों से अंडर-17 बालक-बालिका एथलेटिक्स खिलाड़ी और अंडर-17 बालक-बालिका हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी हैं.

शुक्रवार को पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हुई

प्रतियोगिता से पहले शुक्रवार को खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी जांच और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के खिलाड़ी अपने-अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगे. प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और टीमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करते आयोजक. (फोटो-ईटीवी भारत)

ओपेन ट्रायल में 582 बालक खिलाड़ी शामिल हुए

वहीं, खेलो झारखंड के तहत एथलेटिक्स में प्रतिभाओं की पहचान के लिए खुली चयन प्रक्रिया भी आयोजित की गई. 2 अक्टूबर को खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में आयोजित चयन प्रक्रिया में 582 बालक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इसमें राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों के अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए. अंडर-14 वर्ग में 84, अंडर-17 में 298 और अंडर-19 में 200 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

एथलेटिक्स स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने क्षमता दिखाई

खुली चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों ने दौड़ समेत विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अपनी क्षमता दिखाई. चयन प्रक्रिया का उद्देश्य अलग-अलग आयु वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की पहचान करना है, ताकि उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए अवसर मिल सके. बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की सहभागिता से खेलो झारखंड के राज्य स्तरीय आयोजन में स्कूली स्तर पर एथलेटिक्स को लेकर उत्साह भी नजर आया.

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मैदान में अभ्यास करता खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

24 जिलों से पहुंचेंगे स्कूली खिलाड़ी

शनिवार से शुरू होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हॉकी और एथलेटिक्स के मुकाबलों के साथ खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. सभी 24 जिलों की टीमों के पहुंचने के बाद प्रतियोगिता स्थल पर गतिविधियां तेज हो गई हैं. तकनीकी जांच और पंजीयन पूरा होने के बाद अब खिलाड़ी मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित खेलो झारखंड का उद्देश्य स्कूली खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराना और उनकी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के अवसर देना है. राज्य स्तरीय चरण में चयनित और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जाएगी.

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मैदान में दौड़ लगाते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों के लिए ठहरने से लेकर सभी इंतजाम

आयोजन को लेकर खिलाड़ियों के ठहरने, पंजीयन, तकनीकी जांच और प्रतियोगिता से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. शनिवार को बिरसा मुंडा एथलेटिक्स ग्राउंड पर उद्घाटन के साथ राज्य स्तरीय खेलो झारखंड का औपचारिक आगाज होगा. हॉकी और एथलेटिक्स के मुकाबलों से शुरू हो रहा यह चरण स्कूली खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का बड़ा मंच होगा.

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