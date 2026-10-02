ETV Bharat / state

हॉकी और एथलेटिक्स से होगा खेलो झारखंड का आगाज, 24 जिलों के खिलाड़ियों से सजेगा रांची का खेलगांव

मैदान में अभ्यास के दौरान जंप लगाता खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रमुख विद्यालयी खेल आयोजन ‘खेलो झारखंड’ के राज्य स्तरीय चरण की शुरुआत शनिवार से हॉकी और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के साथ होगी. खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे. राज्य के सभी 24 जिलों से अंडर-17 बालक-बालिका एथलेटिक्स खिलाड़ी और अंडर-17 बालक-बालिका हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी हैं.