खेलो झारखंड स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आगाज, 2500 खिलाड़ी दिखाएंगे जोश

बालिका वर्ग दौड़ प्रतियोगिता (खेलो झारखंड स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता) ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आगाज गुरुवार को किया गया. मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में हजारों की संख्या में छात्र-खिलाड़ियों की मौजूदगी ने स्टेडियम को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया.

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन, खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय के निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, जेएसएसपीएस के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी नवीन कुमार झा, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह, सचिव शिवकुमार पांडे, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे.

स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन करते अधिकारी (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम की शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कांके (रांची) की छात्राओं के आकर्षक बैंड प्रदर्शन से हुई. जिसने पूरे मैदान में देशभक्ति और उत्साह का वातावरण बना दिया. अपने संबोधन में निदेशक शशि रंजन ने कहा कि शिक्षा विभाग का निरंतर प्रयास है कि राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक सशक्त मंच मिले. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ पदक जीतने के लिए नहीं, बल्कि खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए आगे बढ़ें.

स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आगाज (ETV Bharat)

खेल निदेशक शेखर जमुआर ने कहा कि पहले खेलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था लेकिन अब समय बदल गया है. उन्होंने कहा खेल से नाम, सम्मान और करियर सब कुछ संभव है. झारखंड के खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं, वे भविष्य में देश का गौरव बढ़ाएंगे.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि एथलेटिक्स सभी खेलों की जननी है, क्योंकि हर खेल की नींव में दौड़, कूद और फेंक जैसी गतिविधियां शामिल हैं.