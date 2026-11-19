खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026: हरियाणा में 22 और 23 नवंबर को ट्रायल, अंडर-18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का होगा चयन
Khelo India Youth Games 2026: खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 के लिए हरियाणा में 22 और 23 नवंबर को ट्रायल होगा.
Published : November 19, 2026 at 5:09 PM IST
कुरुक्षेत्र: 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 के लिए हरियाणा की टीम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 22 और 23 नवंबर को चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे. इन ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर अंडर-18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा.
हरियाणा में खेलो गेम्स के ट्रायल शुरू: कुरुक्षेत्र जिले के खेल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 11 दिसंबर से 22 दिसंबर 2026 तक हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा. प्रतियोगिता में हरियाणा की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रदेश में अलग-अलग खेलों के ट्रायल केंद्र निर्धारित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, मलखंब और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. पुरुष और महिला वर्ग के ट्रायल अलग-अलग तारीखों पर होंगे.
इन पांच जिलों में होंगे चयन ट्रायल: खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में पांच स्थानों पर ट्रायल आयोजित किए जाएंगे. भिवानी के भीम स्टेडियम में 22 नवंबर को पुरुष कबड्डी और फुटबॉल तथा 23 नवंबर को महिला कबड्डी के ट्रायल होंगे. सोनीपत के सेक्टर-4 स्थित हॉकी स्टेडियम में 22 नवंबर को पुरुष और 23 नवंबर को महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. करनाल के कर्ण सिंह स्टेडियम में 22 नवंबर को पुरुष बास्केटबॉल के ट्रायल होंगे. इसी प्रकार रोहतक के सर छोटूराम स्टेडियम में 22 नवंबर को पुरुष और 23 नवंबर को महिला मलखंब के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे. पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में 22 नवंबर को पुरुष तथा 23 नवंबर को महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया होगी.
आयु सीमा के लिए जन्मतिथि का रखा गया है आधार: जिला खेल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चयन ट्रायल में केवल वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे, जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 या उसके बाद हुआ है. आयु संबंधी पात्रता की जांच के लिए खिलाड़ियों को अपने मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे. इनमें आधार कार्ड या पासपोर्ट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है. जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम या ग्राम पंचायत की ओर से कम से कम पांच वर्ष पहले यानी 1 जनवरी 2020 से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए.
खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर: मनोज कुमार ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और बड़े स्तर पर पहचान बनाने का बेहतर मंच प्रदान करता है. उन्होंने सभी पात्र खिलाड़ियों से अपील की कि वो अपनी खेल संबंधी तैयारियां पूरी रखें और निर्धारित तिथि पर संबंधित ट्रायल केंद्र में मूल दस्तावेजों के साथ पहुंचें, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
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