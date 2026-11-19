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खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026: हरियाणा में 22 और 23 नवंबर को ट्रायल, अंडर-18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का होगा चयन

Khelo India Youth Games 2026 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 के लिए हरियाणा की टीम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 22 और 23 नवंबर को चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे. इन ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर अंडर-18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा.

हरियाणा में खेलो गेम्स के ट्रायल शुरू: कुरुक्षेत्र जिले के खेल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 11 दिसंबर से 22 दिसंबर 2026 तक हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा. प्रतियोगिता में हरियाणा की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रदेश में अलग-अलग खेलों के ट्रायल केंद्र निर्धारित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, मलखंब और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. पुरुष और महिला वर्ग के ट्रायल अलग-अलग तारीखों पर होंगे.