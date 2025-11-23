ETV Bharat / state

राजस्थान में कल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: 7 शहरों में 24 खेलों में 423 गोल्ड मेडल के लिए दम दिखाएंगे 5 हजार खिलाड़ी

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दी मुकाबलों की जानकारी ( ETV Bharat Jaipur )

प्रदेश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा-केंद्रित खेल नीति का परिणाम है कि इन प्रतियोगिताओं के जरिए विश्वविद्यालय स्तर से ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच की राह मिल रही है. उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट ऐसी सीढ़ी है, जिससे खिलाड़ी ओलंपिक तक के सफर के लिए बढ़ सकते हैं.

जयपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण इस बार राजस्थान की धरती पर होगा. यहां युवा ऊर्जा, प्रतिस्पर्धा और विविध संस्कृति का अनोखा संगम दिखेगा. 7 शहरों में होने वाले 24 खेलों में देशभर की 232 यूनिवर्सिटीज के करीब 5 हजार खिलाड़ी 12 दिन पदकों के लिए दमखम दिखाएंगे. ओपनिंग सेरेमनी सोमवार शाम जयपुर में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहेंगे. ये आयोजन राजस्थान की मेजबानी, परंपराओं और नई खेल संस्कृति को भी देश के सामने स्थापित करेगा. राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है.

7 शहर, 12 दिन, 24 खेल :इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रदेश के सात शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर में होंगे. 232 विश्वविद्यालयों के करीब 5 हजार खिलाड़ी 423 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला करेंगे. पुरुष और महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग समान है. टूर्नामेंट संचालन के लिए 1000 से ज्यादा वॉलंटियर, 700 से अधिक रेफरी और ऑफिसर्स तैनात रहेंगे. राठौड़ ने बताया कि इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दल पंजाब विश्वविद्यालय (250 खिलाड़ी) और दूसरा बड़ा दल राजस्थान विश्वविद्यालय का है.

जयपुर में सबसे ज्यादा खेल : राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि जयपुर शहर में सबसे अधिक खेल मुकाबले होंगे. यहां SMS स्टेडियम में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, रोड/ट्रैक साइक्लिंग, राजस्थान विश्वविद्यालय में मल्लखंभ, पूर्णिमा विश्वविद्यालय में फुटबॉल, जगतपुरा शूटिंग रेंज में तीरंदाजी और शूटिंग प्रतियोगिता होगी.

जयपुर में प्रतियोगिताओं का शेड्यूल

बैडमिंटन, तीरंदाजी, शूटिंग: 24–28 नवंबर

तैराकी, फुटबॉल, हॉकी, रोड साइक्लिंग: 25–28 नवंबर

ट्रैक साइक्लिंग: 28-30 नवंबर

टेनिस: 28 नवंबर-4 दिसंबर

एथलेटिक्स: 1-4 दिसंबर

बास्केटबॉल: 1-5 दिसंबर

मल्लखंभ: 2-5 दिसंबर

अन्य शहरों में भी खेलों का आयोजन

अजमेर

रग्बी: 26 और 28 नवंबर

खो-खो (डेमो स्पर्धा)

रग्बी: 26 और 28 नवंबर खो-खो (डेमो स्पर्धा) उदयपुर

जूडो: 25-28 नवंबर

बीच वॉलीबॉल: 28 नवंबर-1 दिसंबर

केनोइंग और कयाकिंग: 24 दिसंबर

जूडो: 25-28 नवंबर बीच वॉलीबॉल: 28 नवंबर-1 दिसंबर केनोइंग और कयाकिंग: 24 दिसंबर बीकानेर

कबड्डी: 1-5 दिसंबर

भारोत्तोलन: 25-29 नवंबर

कबड्डी: 1-5 दिसंबर भारोत्तोलन: 25-29 नवंबर जोधपुर

योगासन: 25-27 नवंबर

टेबल टेनिस: 30 नवंबर-3 दिसंबर

योगासन: 25-27 नवंबर टेबल टेनिस: 30 नवंबर-3 दिसंबर कोटा

तलवारबाजी: 25-28 नवंबर

वॉलीबॉल: 1-4 दिसंबर

तलवारबाजी: 25-28 नवंबर वॉलीबॉल: 1-4 दिसंबर भरतपुर

कुश्ती: 25-28 नवंबर

बॉक्सिंग: 1-5 दिसंबर

राजस्थान का ऊंट बना मैस्कॉट :राजस्थान के रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट को इस बार मैस्कॉट चुना गया. मंत्री राज्यवर्धन ने बताया कि ऊंट की आत्मनिर्भरता, धैर्य और देर तक टिके रहने की क्षमता युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी. ये आयोजन केवल मैदान पर मुकाबलों का नहीं, बल्कि संस्कृतियों के मेल का भी अवसर है. देशभर के खिलाड़ी राजस्थान की परंपराओं, खानपान, संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जान पाएंगे.