खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स : उदयपुर में तैयार किया जा रहा कृत्रिम बीच, डिसा-गुजरात से मंगवाई जाएगी मिट्टी

उदयपुर बनेगा खेलों का गवाह : इस बार उदयपुर में होने वाले आयोजनों की सबसे खास बात यह है कि पहली बार बीच वॉलीबॉल को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जोड़ा गया है. इसके लिए झील के किनारे विशेष रूप से एक कृत्रिम बीच तैयार किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर जैसी सुविधाएं मिल सकें. इसके लिए खास तौर से मिट्टी डिसा-गुजरात से मंगवाई जाएगी.

उदयपुर : मरुधरा इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबान बना है. प्रदेश के कई शहरों में अलग-अलग खेलों का आयोजन प्रस्तावित किया गया है. इन्हीं में झीलों की नगरी उदयपुर भी शामिल है. यहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच खेलों का शानदार आयोजन देखने को मिलेगा. झीलों की नगरी में तीन खेलों का विशेष आयोजन होगा.

खेल अधिकारी क्या कुछ : उदयपुर खेल अधिकारी महेश पालीवाल ने बताया कि उदयपुर में इस खेल महाकुंभ के तहत मुख्य रूप से बीच वॉलीबॉल, कायाकिंग-कैनोइंग, जुड़ा जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाने की योजना है. झीलों के शहर होने की वजह से जलक्रीड़ा और आउटडोर इवेंट्स के लिए उदयपुर को आदर्श माना जा रहा है. उदयपुर में होने वाले आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए रोमांचक साबित होंगे, बल्कि शहर की पर्यटन गतिविधियों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे. प्रतियोगिताओं के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-खिलाड़ी, कोच, तकनीकी अधिकारी और दर्शकों के आने की संभावना है.

गुजरात से उदयपुर लाई जाएगी मिट्टी (ETV Bharat Udaipur)

गुजरात से उदयपुर लाई जाएगी मिट्टी : खेल अधिकारी ने बताया कि बीच वालीबॉल पहली बार राजस्थान में उदयपुर में हो रहा है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे. इसको लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं. इसके लिए बीच तैयार करने के लिए गुजरात के दिशा से जोन-4 की मिट्टी मंगाई जाएगी, जो समुद्री इलाकों के पास पाई जाती है. गुजरात से ट्रक के माध्यम से उदयपुर मिट्टी पहुंचेगी. इस आयोजन में 8 टीम महिलाओं की जबकि 8 पुरुषों की होगी. 800 टन से ज्यादा मिट्टी उदयपुर आएगी. इसमें दो ग्राउंड बनेंगे. यह प्रतियोगिता 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी. जल्द ही बीच वॉलीबॉल उदयपुर में भी शुरू किया जा सकता है. इसके लिए खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में यहां से खिलाड़ी भी इस गेम के लिए भाग ले सकें.