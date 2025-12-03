ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: तीसरे दिन बॉक्सिंग और कायकिंग के रोमांचक मुकाबले, खिलाड़ियों ने दिखाया दम

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीसरे दिन बॉक्सिंग के मुकाबलों में प्रतियोगियों ने अपना दमखम दिखाया.

Scene from a boxing match
बॉक्सिंग मुकाबले का दृश्य (ETV Bharat Bharatpur)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 3, 2025

भरतपुर: शहर के लोहागढ़ स्टेडियम में जारी 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बुधवार को तीसरे दिन बॉक्सिंग के मुकाबलों की शुरुआत जोरदार अंदाज में हुई. इस राष्ट्रीय आयोजन में देशभर की विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए 240 खिलाड़ी और 144 ऑफिशियल सहित कुल 384 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. वहीं, उदयपुर में कायकिंग प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने दम दिखाया.

अतिरिक्त कलक्टर (शहर) राहुल सैनी ने बताया कि तीसरे दिन हुई बॉक्सिंग स्पर्धाओं में बालक और बालिका वर्ग के विभिन्न वजन श्रेणियों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर और रोमांचक फाइट्स देखने को मिली. मुकाबलों के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसने पूरे माहौल को ऊर्जावान बना दिया.

पढ़ें: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: फतहसागर झील की लहरों संग उठा खेल का रोमांच, जानिए नतीजे

बालक वर्ग के परिणाम:

विभिन्न वजन वर्गों में विजेता खिलाड़ी इस प्रकार रहे:

48–51 किग्रा : अंशुल (जी.के.यू.)

51–54 किग्रा : प्रियांशु (एस.यू.जे.एच.)

54–57 किग्रा : अक्क्षत (पी.यू.सी.)

57–60 किग्रा : सागर (एल.पी.यू.)

60–63.5 किग्रा : गौरीश (एस.यू.)

63.5–67 किग्रा : आशीष सैनी (सी.डी.एल.यू.एस.)

67–71 किग्रा : प्रियांशु (जी.एन.ए.यू.पी.)

71–75 किग्रा : आर्यन यादव (एस.यू.एच.आर.)

75–80 किग्रा : अक्षय कुमार (पी.यू.सी.)

80–86 किग्रा : ईशू गौतम (जे.के.यू.)

86–92 किग्रा : रिशव (एम.जी.के.वी.)

92 किग्रा से अधिक : मनीष (एस.जे.जे.टी.यू.)

पढ़ें: 'खेलो इंडिया' जैसे मंच खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म का अनुभव देते हैं: युवा तीरंदाज अदिति स्वामी

बालिका वर्ग के परिणाम:

बालिका वर्ग में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया:

45–48 किग्रा : जानवी (यू.ओ.एम.एम.)

48–50 किग्रा : तमन्ना (एल.पी.यू.)

50–52 किग्रा : मोहिनी (एस.यू.एच.आर.)

52–54 किग्रा : सुनीता (एम.जी.एस.यू.)

54–57 किग्रा : चारू यादव (यू.ओ.ई.एम.)

57–60 किग्रा : वैष्णवी (एस.पी.पी.यू.)

60–63 किग्रा : गरिमा (बी.पी.एस.एम.वी.)

63–66 किग्रा : अर्शदीप कौर (जी.एन.डी.यू.ए.)

66–70 किग्रा : कोमल (एस.एस.जे.यू.)

70–75 किग्रा : श्वेता (एम.डी.एस.यू.आर.)

75–81 किग्रा : अंजलि (के.यू.के.)

81 किग्रा से अधिक : इश्पिता विक्रम (सी.एस.एम.यू.के.)

तीसरे दिन की इन जोरदार भिड़ंतों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बॉक्सिंग इवेंट को नई ऊंचाई दी. खिलाड़ियों के खेल कौशल और संघर्षशीलता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. प्रतियोगिता के आगामी दिनों में और भी रोमांचक मुकाबलो होंगे.

उदयपुर में फतहसागर झील की पाल पर आयोजित 500 मीटर कायकिंग एवं केनोइंग स्पर्धाओं के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. दर्शकों ने तालियों और हूटिंग से उत्साह बढ़ाया.

मुख्य पदक विजेता (500 मीटर)

  • पुरुष वर्ग: कायकिंग सिंगल्स : स्वर्ण - निंगोबम मंजीत (चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी), रजत - योगेश सिंह (पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला), कांस्य - विशाल गोस्वामी (लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी).
  • केनोइंग सिंगल्स : स्वर्ण - टोगब्रम रोशन सिंह (गुरूकाशी यूनिवर्सिटी), रजत - अल्पेश दुले (सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी), कांस्य - आदर्श किशनकुट्टे (केरला यूनिवर्सिटी).
  • महिला वर्ग
  • कायकिंग सिंगल्स : स्वर्ण - पूजा (चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी), रजत - समरा ए. चाकु (गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी), कांस्य - निधी (बरखतुल्ला यूनिवर्सिटी).
  • केनोइंग सिंगल्स : स्वर्ण - सलाम चौबा देवी (चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी), रजत - अनु (पंजाब यूनिवर्सिटी), कांस्य - रीया (गुरूकाशी यूनिवर्सिटी).

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अधिकांश टीम स्पर्धाओं (कायकिंग-डबल्स पुरुष/महिला, केनोइंग-डबल्स महिला, कायकिंग-फोर पुरुष/महिला) में स्वर्ण जीते. पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी आदि ने रजत-कांस्य पदक हासिल किए. दूसरे दिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दबदबा रहा. प्रतियोगिता जारी है.

