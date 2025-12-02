ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: फतहसागर झील की लहरों संग उठा खेल का रोमांच, जानिए नतीजे

कयाकिंग-1 प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के मुकाबले में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वनेश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता.

Men's competition winners
पुरुष प्रतियोगिता के विजेता (Source : Rajasthan Sports Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 10:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: विश्व प्रसिद्ध फतहसागर झील पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत कयाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता मंगलवार को आरंभ हुई. जिला खेल अधिकारी डॉ महेश पालीवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन 10 मुकाबले हुए. इसमें देश भर से आए खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया.

कयाकिंग एवं कैनोइंग (1000 मीटर) पुरुष वर्ग के तहत कयाकिंग-1 में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वनेश शर्मा को स्वर्ण पदक, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के अलान रेजी को रजत पदक और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के विशाल गोस्वामी को कांस्य पदक मिला. कैनोइंग-1 में यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के सवीओ को स्वर्ण, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के विशु कुमार को रजत तथा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब के राजीव कुमार को कांस्य मिला.

पढ़ें: 'खेलो इंडिया' जैसे मंच खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म का अनुभव देते हैं: युवा तीरंदाज अदिति स्वामी

कयाकिंग-2 में गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के मयंक शर्मा व सचिन को स्वर्ण, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साहिल देसवाल व देव चौधरी को रजत तथा गुरु काशी यूनिवर्सिटी के सौरभ कुमार व सुमीत धाबास को कांस्य पदक मिला. कैनोइंग-2 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लीसराम पिरमबम व बोरीस सिंह को स्वर्ण, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के हर्ष शर्मा व प्रिंस को रजत और यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के आदर्श गोस्वामी व सविओ जोशी को कांस्य पदक मिला.

पढ़ें: खेलो इंडिया: उदयपुर में पहली बार बीच वॉलीबॉल का रोमांच, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी पहुंचे

इसी प्रकार महिला वर्ग कयाकिंग-1 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पूजा ने स्वर्ण, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की निधि ने रजत व पंजाब यूनिवर्सिटी की कुलसुम ने कांस्य पदक जीता. कैनोइंग-1 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मोरंथाम सोफा देवी को स्वर्ण, पंजाब यूनिवर्सिटी की निधि को रजत और शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर की प्रिया मारुति चावन को कांस्य पदक मिला.

कयाकिंग-2 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कानसेम येफाटोम्बी देवी व आंचल कचरु सहारे को स्वर्ण, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की नंदनी व अल्पना साहनी को रजत व बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की निधि व अंजली चंदना को कांस्य, कैनोइंग-2 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मोरंथाम सोफा देवी व सलम चौबा देवी को स्वर्ण, गुरु काशी यूनिवर्सिटी की रिया व रितिका को रजत एवं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सलोनी कुमारी व मीनाक्षी को कांस्य और कयाकिंग-4 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की आंचल कचरु सहारे, मोनिका गढ़वाल, कोन्सी देवी, पूजा को स्वर्ण, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की कुलसुम, पुष्पा यादव, नंदनी, अल्पना साहनी को रजत तथा शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर की प्रानली प्रमोद कोपारडी, निकिता मागदुम, आरती यादव, सुहाना जामदार को रजत पदक मिला.

खेल-पर्यटन को मिली नई उड़ान: जिला खेल अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध फतहसागर झील जैसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल पर प्रतियोगिता होने से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिला है. उदयपुर खेल-पर्यटन के नए केंद्र के तौर पर उभर रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में कयाकिंग एवं कैनाइंग मुकाबले प्रातः 8 बजे से निरंतर जारी रहेंगे. संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, युडीए आयुक्त विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक एवं मेडल प्रदान कर प्रोत्साहित किया.

TAGGED:

KAYAKING OR CANOEING AT KIUG 2025
WINNERS OF KAYAKING IN KIUG 2025
CANOEING OF KAYAKING IN KIUG 2025
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
KHELO INDIA UNIVERSITY GAMES 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.