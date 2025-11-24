ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज : केंद्रीय खेल मंत्री बोले- खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेकर खड़ा होता है तो गर्व होता है

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज

जयपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण का भव्य आगाज सोमवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ. जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे. राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 7 शहरों में 24 तरह के खेलों में देशभर की 232 यूनिवर्सिटीज के करीब 5 हजार खिलाड़ियों सहित 7 हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. खिलाड़ी 12 दिन पदकों के लिए दमखम दिखाएंगे. ये आयोजन राजस्थान की मेजबानी, परंपराओं और नई खेल संस्कृति को भी देश के सामने स्थापित करेगा. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस दौरान कहा कि देश का कोई खिलाड़ी कभी हारता नहीं है. या तो वो जीतता है या फिर सीखता है. जब इंटरनेशनल पोडियम पर खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेकर खड़ा होता है तो स्वयं के साथ देश का सिर ऊंचा करता है. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा, सुनिए... देश का सिर ऊंचा हो जाता है : केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दे दिया है कि हमें विकसित भारत बनने तक खेल की दुनिया में शुरुआत पांच स्थानों में जगह बनानी है. पीएम मोदी ने हमें लक्ष्य दे दिया. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब आगे बढ़े तो विचार किया गया तो खेलो इंडिया निकलकर सामने आया. इसमें तय हुआ कि हम स्कूल-कॉलेज से प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करेंगे. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश स्तर और उसके बाद नेशनल स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जायेगा. अच्छे ट्रेनर से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है. खेलो इंडिया स्कूल गेम से निकलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से युवा प्रतिभा का मंच बन रहा है. मांडविया ने कहा कि खेल में कोई हारता नहीं है. एक जीतता है, दूसरा सीखता है. जीतने वाले को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जो हारता है उसे आगे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी जब मेडल जीत लेता है तो देश गौरव महसूस करता है. जब एक खिलाड़ी इंटरनेशनल पोडियम पर भारत का तिरंगा और मेडल लेकर खड़ा होता है तो उस समय वो स्वयं ही नहीं, बल्कि देश का सिर ऊंचा होता है. राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है पढ़ें : लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आगाज, कुश्ती और बॉक्सिंग में 500 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम जयपुर में प्रतियोगिताओं का शेड्यूल :