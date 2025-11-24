खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज : केंद्रीय खेल मंत्री बोले- खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेकर खड़ा होता है तो गर्व होता है

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज : केंद्रीय खेल मंत्री बोले- खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेकर खड़ा होता है तो गर्व होता है
राजस्थान के 7 शहरों में 24 तरह के खेलों में करीब 5 हजार खिलाड़ियों सहित 7 हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं.
Published : November 24, 2025 at 10:42 PM IST
जयपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण का भव्य आगाज सोमवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ. जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे. राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 7 शहरों में 24 तरह के खेलों में देशभर की 232 यूनिवर्सिटीज के करीब 5 हजार खिलाड़ियों सहित 7 हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. खिलाड़ी 12 दिन पदकों के लिए दमखम दिखाएंगे.
ये आयोजन राजस्थान की मेजबानी, परंपराओं और नई खेल संस्कृति को भी देश के सामने स्थापित करेगा. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस दौरान कहा कि देश का कोई खिलाड़ी कभी हारता नहीं है. या तो वो जीतता है या फिर सीखता है. जब इंटरनेशनल पोडियम पर खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेकर खड़ा होता है तो स्वयं के साथ देश का सिर ऊंचा करता है.
देश का सिर ऊंचा हो जाता है : केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दे दिया है कि हमें विकसित भारत बनने तक खेल की दुनिया में शुरुआत पांच स्थानों में जगह बनानी है. पीएम मोदी ने हमें लक्ष्य दे दिया. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब आगे बढ़े तो विचार किया गया तो खेलो इंडिया निकलकर सामने आया. इसमें तय हुआ कि हम स्कूल-कॉलेज से प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करेंगे.
प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश स्तर और उसके बाद नेशनल स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जायेगा. अच्छे ट्रेनर से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है. खेलो इंडिया स्कूल गेम से निकलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से युवा प्रतिभा का मंच बन रहा है. मांडविया ने कहा कि खेल में कोई हारता नहीं है. एक जीतता है, दूसरा सीखता है. जीतने वाले को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जो हारता है उसे आगे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी जब मेडल जीत लेता है तो देश गौरव महसूस करता है. जब एक खिलाड़ी इंटरनेशनल पोडियम पर भारत का तिरंगा और मेडल लेकर खड़ा होता है तो उस समय वो स्वयं ही नहीं, बल्कि देश का सिर ऊंचा होता है.
पढ़ें : लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आगाज, कुश्ती और बॉक्सिंग में 500 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम
जयपुर में प्रतियोगिताओं का शेड्यूल :
- बैडमिंटन, तीरंदाजी, शूटिंग : 24–28 नवंबर
- तैराकी, फुटबॉल, हॉकी, रोड साइकिलिंग : 25–28 नवंबर
- ट्रैक साइक्लिंग : 28-30 नवंबर
- टेनिस : 28 नवंबर-4 दिसंबर
- एथलेटिक्स : 1-4 दिसंबर
- बास्केटबॉल : 1-5 दिसंबर
- मल्लखंभ : 2-5 दिसंबर
सपने वो जो सोने नहीं दे : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल की दुनिया में सिरमौर बन रहा है. एक समय था तब मेडल के लिए आंखें तरसती थीं. भारत का नाम नहीं आता था, तब मन मन में पीड़ा होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. हर साल भारत का नाम हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता खेल नहीं है, बल्कि सपनों का उड़ान है. इस मंच से निकलकर ओलंपिक चैंपियन भी बनेगा. राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो पूरा देश उत्साह वर्धन करेगा. इसलिए पूरी मेहनत और लगन के साथ इन खेलों में हिस्सा लें. सीएम ने कहा कि सपने वह नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो सोने नहीं देते. सीएम ने कहा किया हार-जीत महत्वपूर्ण नहीं है. यहां पर खेलना एक अनुभव देगा जो आगे बढ़ने का मौका और प्रेरित करने वाला होगा. उन्होंने कहा कि खेल खेल नहीं रहा. आज देश की पहचान बन गया है. देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाशक्ति बन रहा है. हाल ही में बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इस बात को साबित कर दिया कि वह बेटों से काम नहीं हैं.
7 शहर, 12 दिन, 24 खेल : खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खिलाड़ी कभी नहीं हारता. इस मंच से प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशवासियों के सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रदेश के 7 शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर में हो रहे हैं. 232 विश्वविद्यालयों के करीब 5 हजार खिलाड़ी 423 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला करेंगे. पुरुष और महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग समान है.
टूर्नामेंट संचालन के लिए 1000 से ज्यादा वालंटियर, 700 से अधिक रेफरी और ऑफिसर्स तैनात रहेंगे. उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दल पंजाब विश्वविद्यालय (250 खिलाड़ी) और दूसरा बड़ा दल राजस्थान विश्वविद्यालय का है. उन्होंने कहा कि ने बताया कि जयपुर शहर में सबसे अधिक खेल मुकाबले होंगे. यहां SMS स्टेडियम में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, रोड/ट्रैक साइकिलिंग, राजस्थान विश्वविद्यालय में मल्लखंभ, पूर्णिमा विश्वविद्यालय में फुटबॉल, जगतपुरा शूटिंग रेंज में तीरंदाजी और शूटिंग प्रतियोगिताएं होंगी.
अन्य शहरों में भी खेलों का आयोजन :
अजमेर :
- रग्बी : 26 और 28 नवंबर
- खो-खो (डेमो स्पर्धा)
उदयपुर :
- जूडो: 25-28 नवंबर
- बीच वॉलीबॉल: 28 नवंबर-1 दिसंबर
- कैनोइंग और कयाकिंग: 24 दिसंबर
बीकानेर :
- कबड्डी: 1-5 दिसंबर
- भारोत्तोलन: 25-29 नवंबर
जोधपुर :
- योगासन: 25-27 नवंबर
- टेबल टेनिस: 30 नवंबर-3 दिसंबर
कोटा :
- तलवारबाजी: 25-28 नवंबर
- वॉलीबॉल: 1-4 दिसंबर
भरतपुर :
- कुश्ती: 25-28 नवंबर
- बॉक्सिंग: 1-5 दिसंबर