लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आगाज, कुश्ती और बॉक्सिंग में 500 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम
25 से 28 नवंबर तक कुश्ती और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बॉक्सिंग के रोमांचक मुकाबले होंगे.
Published : November 24, 2025 at 8:52 PM IST
भरतपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सोमवार को ऐतिहासिक लोहागढ़ स्टेडियम में रंगारंग और उत्साहपूर्ण माहौल में शुभारंभ हुआ. इस बार राजस्थान को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी मिली है. इसके तहत भरतपुर में कुश्ती और बॉक्सिंग जैसे दो प्रमुख मुकाबले हो रहे हैं. देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए लगभग 500 खिलाड़ी यहां अपना दमखम दिखाने पहुंचे हैं.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर राहुल सैनी ने बताया कि 25 से 28 नवंबर तक कुश्ती और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बॉक्सिंग के रोमांचक मुकाबले होंगे. दोनों खेलों को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह और तैयारी है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी.
उद्घाटन समारोह में डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेष सिंह, जिला कलेक्टर कमर चौधरी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. इसके बाद अतिथियों ने छात्र एवं छात्रा वर्ग के पहलवानों और मुक्केबाजों से परिचय प्राप्त कर खेल भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया.
सांस्कृतिक रंग बिखरे: समारोह के दौरान मंच पर सांस्कृतिक रंग बिखरे. राजस्थानी घूमर, होली गीतों और लोकनृत्यों पर स्कूल के विद्यार्थियों एवं महिला प्रतिभागियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं. दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया. जिला परिषद के सीईओ मृदुल सिंह, सेवानिवृत खेल अधिकारी सत्यप्रकाश लुहाच, कोच अभिषेक, जगत गुर्जर, बृजेश अग्रवाल समेत विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे.