लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आगाज, कुश्ती और बॉक्सिंग में 500 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

लोहागढ़ स्टेडियम में कुश्ती का रोमांच ( ETV Bharat Bharatpur )