खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025: बीकानेर में जुटे वेटलिफ्टिंग और कबड्डी के 400 खिलाड़ी

बीकानेर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के तहत बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में वेट लिफ्टिंग और कबड्डी मुकाबले हो रहे हैं. इसमें विभिन्न राज्यों की यूनिवर्सिटीज के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें कबड्डी और वेटलिफ्टिंग के 200-200 खिलाड़ी शामिल हैं. खिलाड़ियों ने आयोजन की सराहना की. प्लेयर एक सुर में बोले कि देशभर के खिलाड़ी जब एक साथ खेलते हैं तो एकता का संदेश जाता है.

द्रोणाचार्य अवार्डी और यूनिवर्सिटी गेम्स से जुड़ी उत्तराखंड की हंसा शर्मा ने कहा कि इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन खिलाड़ी यहां आए हैं. भविष्य में वैश्विक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करने का अच्छा मंच है. यहां की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं सराही. पंजाब से आए खिलाड़ी तनुज कुमार, महाराष्ट्र के पुणे के वैष्णव ठाकुर और रानी नायक ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे आयोजन सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी के लिए भी जरूरी है. जैसी व्यवस्था के साथ आयोजन हुआ, उससे हमें काफी फायदा मिला.