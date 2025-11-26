ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025: बीकानेर में जुटे वेटलिफ्टिंग और कबड्डी के 400 खिलाड़ी

प्लेयर एक सुर में बोले कि देशभर के खिलाड़ी जब एक साथ खेलते हैं तो एकता का संदेश जाता है.

Players gathered for the University Games in Bikaner
बीकानेर में यूनिवसिटी गेम्स में जुटे खिलाड़ी (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के तहत बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में वेट लिफ्टिंग और कबड्डी मुकाबले हो रहे हैं. इसमें विभिन्न राज्यों की यूनिवर्सिटीज के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें कबड्डी और वेटलिफ्टिंग के 200-200 खिलाड़ी शामिल हैं. खिलाड़ियों ने आयोजन की सराहना की. प्लेयर एक सुर में बोले कि देशभर के खिलाड़ी जब एक साथ खेलते हैं तो एकता का संदेश जाता है.

द्रोणाचार्य अवार्डी और यूनिवर्सिटी गेम्स से जुड़ी उत्तराखंड की हंसा शर्मा ने कहा कि इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन खिलाड़ी यहां आए हैं. भविष्य में वैश्विक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करने का अच्छा मंच है. यहां की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं सराही. पंजाब से आए खिलाड़ी तनुज कुमार, महाराष्ट्र के पुणे के वैष्णव ठाकुर और रानी नायक ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे आयोजन सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी के लिए भी जरूरी है. जैसी व्यवस्था के साथ आयोजन हुआ, उससे हमें काफी फायदा मिला.

ये बोले खिलाड़ी (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज : केंद्रीय खेल मंत्री बोले- खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेकर खड़ा होता है तो गर्व होता है

विविधता में एकता का संदेश: खिलाड़ियों ने कहा कि हमारा देश विभिन्न राज्यों के साथ अलग-अलग बोली और भाषा और संस्कृति के लिए अलग पहचान रखता है. एक छत के नीचे पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ी एक साथ रहते हैं. खेल के बाद एक दूसरे से रूबरू मिलते हैं तो संस्कृति, भाषा, बोली और दूसरी चीजों को जानने का मौका मिलता है. खिलाड़ी वैष्णव ठाकुर ने कहा कि ऐसे आयोजन विविधता में एकता का संदेश देते हैं.

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025
KABADDI WEIGHTLIFTING IN BIKANER
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
UNIVERSITY GAMES IN BIKANER
KHELO INDIA UNIVERSITY GAMES 2025

