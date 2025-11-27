ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: 21 वर्षीय पहलवान सागर ने जीता स्वर्ण पदक

पिता ने हौसला बढ़ाया: सागर का कहना है कि पहलवान की जिंदगी आसान नहीं होती. खासकर चोटें उनका सबसे बड़ा दुश्मन होती हैं. वे सोनीपत के रापड़ अखाड़े में कोच कुलदीप के साथ अभ्यास करते हैं. सागर ने कहा कि मेरे पिता बहुत सहयोगी हैं. खासकर जब मैं चोट से उबर रहा होता हूं. वे हमेशा मुझे हिम्मत देते रहते हैं. सागर ने जीत के बाद भारत सरकार और खेलो इंडिया पहल की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि ये मंच सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं. यह सीख आगे की प्रतियोगिताओं में काम आती है. सरकार का बहुत धन्यवाद कि वे हमारे लिए इतने उच्च स्तर के आयोजन कराते हैं.

कोहिमा में सागर ने 130 किग्रा ग्रीको-रोमन श्रेणी में स्वर्ण जीता था. सागर ने बताया, 'पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत मेहनत की और उसी वजह से वजन घट गया. नतीजतन मैं अब अलग श्रेणी में खेल रहा हूं.' सागर ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य अगले साल जापान में होने वाले एशियाई खेल हैं. एशियाई खेलों के लिए अगले साल फरवरी-मार्च के आसपास ट्रायल होंगे.

जयपुर/उदयपुर: राजस्थान के डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय के 21 वर्षीय पहलवान सागर ने बुधवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) में स्वर्ण पदक जीता. सागर ने पिछले साल कोहिमा में भी स्वर्ण जीता था. अब सागर का लक्ष्य अगले वर्ष एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना है. भरतपुर स्थित लोहागढ़ इंडोर स्टेडियम में सागर ने 97 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में एकतरफा मुकाबले में रितिक को हराया. उदयपुर में आयोजित जूडो में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नीरज जैन ने स्वर्ण पदक जीता.

कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नीरज नैन को जूडो का स्वर्ण पदक: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत उदयपुर के एमबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर के अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में आयोजित जूडो प्रतियोगिताओं में 73 किलोग्राम वर्ग में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नीरज नैन ने स्वर्ण पदक जीता. पीटीआरएस विश्वविद्यालय के प्रियांशु नेताम को रजत, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अमित कुमार, आईईएस यूनिवर्सिटी के विशाल जाट को कांस्य पदक मिला.

जूडो में पदक जीतने वाले खिलाड़ी (source - DIPR)

हरियाणा की प्रीति ने जीता स्वर्ण पदक: इसी प्रकार 81 किलोग्राम भार वर्ग में एमजेपी विश्वविद्यालय रोहिलखण्ड उत्तरप्रदेश के सचिन कुमार सिंह को स्वर्ण पदक, जीएनडी यूनिवर्सिटी के नितिन को रजत पदक, एसजेजेटी यूनिवर्सिटी के मनजीत तथा एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के मुकेश तर्द को कांस्य पदक मिला. वहीं महिला वर्ग में 63 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा की प्रीति ने स्वर्ण पदक जीता. एसजीपी यूनिवर्सिटी की तन्वी बराड़ को रजत पदक, सीसीएस यूनिवर्सिटी की मेघा शर्मा तथा डी यू की प्रीति पी को कांस्य पदक मिला. पदक वितरण समारोह में अर्जुन अवार्डी अकरम शाह, चंडीगढ़ जुडो एसोशिएशन के सचिव शंभु सोनी, उदयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन तथा जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया.

आयोजन प्रभारी अधिकारी एवं यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि जूडो की प्रतियोगिताओं का गुरुवार को अंतिम दिन है. इसके साथ ही शुक्रवार 28 नवंबर से बीच वॉलीबॉल की प्रतिस्पर्धाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी. बीच वॉलीबॉल में रेती बिछाने का कार्य पूर्ण होकर पोल एवं नेट लगा दी गई है. खेल मैदान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत लेकसिटी को जुडो, बीच वॉलीबॉल एवं कायकिंग की मेजबानी मिली है. कायकिंग की प्रतिस्पर्धाएं फतहसागर में 2 दिसम्बर से आयोजित होगी.

5000 खिलाड़ी शामिल: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 24 खेलों का आयोजन किया जा रहा है. इन खेलों में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इन खेलों का आयोजन सातों संभागों में किया जा रहा है. जयपुर संभाग में एथलेटिक्स, बेडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, निशानेबाजी, मल्लखम्भ और साईक्लिंग खेलों का आयोजन किया जा रहा है. सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस और साईक्लिंग, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय में मल्लखम्भ, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में फुटबॉल, जगतपुरा शूटिंग रेंज में तीरंदाजी व शूटिंग के मुकाबले खेले जा रहे हैं.