खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025: 24 नवंबर से जयपुर में दमखम दिखाएंगे 4 हजार से अधिक खिलाड़ी

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत जयपुर में कुल 11 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी.

meeting regarding KIUG in Collectorate auditorium
कलेक्ट्रेट सभागार में केआईयूजी को लेकर हुई बैठक (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 31, 2025 at 8:19 PM IST

जयपुर: राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की मेजबानी करने जा रहा है. यह आयोजन 24 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों सहित जयपुर में आयोजित होगा. इसमें 4 हजार खिलाड़ी भाग लेंगे.

खेल विभाग के शासन सचिव डॉ नीरज के पवन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की गई. उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 विश्वविद्यालयों से करीब 4000 खिलाड़ी, करीब 2000 प्रशिक्षक, प्रबंधक, रेफरी और सहयोगी स्टाफ भाग लेंगे. कुल 21 खेल विधाओं में आयोजित होने वाले इन खेलों का उद्घाटन समारोह 24 नवम्बर को किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में खेल संरचना को सुदृढ़ करने और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं.

डॉ नीरज के पवन ने बताया कि जयपुर में कुल 11 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. जिनमें तीरंदाजी और शूटिंग का आयोजन जगतपुरा शूटिंग रेंज में, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तैराकी, टेनिस, हॉकी और साइक्लिंग प्रतियोगिताएं सवाई मानसिंह स्टेडियम में, फुटबॉल प्रतियोगिता पूर्णिमा विश्वविद्यालय में और मलखम्ब प्रतियोगिता राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी.

जयपुर में आने वाले देशभर के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट आतिथ्य, भोजन, परिवहन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 12 समितियां गठित की गई हैं. इनमें उद्घाटन एवं समापन समारोह, पारितोषिक वितरण, कानून व्यवस्था, यातायात एवं परिवहन प्रबंधन, खेल आयोजन, आवास, भोजन, नियंत्रण कक्ष, चिकित्सा व्यवस्था, प्रचार-प्रसार तथा सफाई व्यवस्था समितियां शामिल हैं. खिलाड़ियों को जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा ताकि वे राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से परिचित हो सकें.

