खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025: खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोगो, जर्सी, मशाल, मैस्कॉट और एंथम को किया लॉन्च

राजस्थान के सात शहरों में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित किए जाएंगे.

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जर्सी लॉन्च
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जर्सी लॉन्च (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 7:53 AM IST

Updated : November 13, 2025 at 8:22 AM IST

जयपुर : खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बुधवार देर शाम को आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, मैस्कॉट, एंथम, टॉर्च और जर्सी लॉन्च की. खेल मंत्री राठौड़ ने कहा कि यह शाम लॉन्च की नहीं लॉन्च पैड की है. भारत के नौजवानों के लिए यह वर्ष 2025 कई सौगात लेकर आया है. करीब 200 विश्वविद्यालयों के 7,000 से अधिक खिलाड़ी 24 खेल विधाओं में भाग लेंगे.

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने और इसी वर्ष भारत की बेटियों ने वूमंस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर दुनिया में भारत का परचम लहराया है. यही विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जिन्होंने खेलो इंडिया के जरिए नौजवानों को जोड़ा और उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किया. पिछले दशक से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए फिट इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया.

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

7000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग : करीब 200 विश्वविद्यालयों के 7,000 से अधिक खिलाड़ी 24 खेलों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 23 पदक खेल और एक प्रदर्शन इवेंट शामिल है. इस वर्ष कैनोइंग, कायाकिंग, साइक्लिंग और बीच वॉलीबॉल को पहली बार शामिल किया गया है जो भारतीय विश्वविद्यालय खेलों की विविधता और बढ़ते दायरे को दर्शाता है.

सात शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
सात शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को मेजबानी मिली और इसका भव्य लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया. राजस्थान में संपूर्ण भारत से विभिन्न राज्यों के लगभग 4000 से अधिक खिलाड़ी और अन्य स्टाफ सहित कुल 8000 लोग भाग लेंगे. आने वाले भविष्य में इन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी भारत के पदक विजेता खिलाड़ी होंगे. इन खेलों में अनुशासन हिम्मत और मेहनत से ही खिलाड़ी पहुंचे हैं. यह अनुशासन खेल में ही नहीं हर क्षेत्र में रखा जाए तो उपयोगी साबित होगा. राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए पलक पावणे बिछाए जा रहे हैं और उनको इस शानदार आयोजन के लिए हम तैयार हैं. देश भर से आने वाले खिलाड़ियों के राज्य में स्वागत के लिए मैस्कॉट खम्मा घणी पूरी तरह तैयार हैं.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है. यह आयोजन न केवल हमारी धरोहर का उत्सव होगा, बल्कि युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा. सात शहरों में फैले इन आयोजनों के माध्यम से हम पूरे देश से आए खिलाड़ियों का स्वागत एक भव्य खेल महोत्सव में करेंगे. इन खेलों के माध्यम से हमारे युवा अपनी प्रतिभा और शक्ति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेंगे. सभी शहर पूरे उत्साह के साथ तैयारी में जुटे हैं ताकि KIUG राजस्थान 2025 आयोजन और आतिथ्य के मामले में एक नई मिसाल बने.

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

खेलों के शुभंकर "खम्मा" और "घणी" : ये शुभंकर राज्य के राजकीय पशु ऊँट और पारंपरिक अभिवादन "खम्मा घणी" से प्रेरित हैं. ये राजस्थान की गर्मजोशी, दृढ़ता और आतिथ्य भावना के प्रतीक हैं, जो पूरे देश से आने वाले खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का आयोजन 24 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा. खेलों के आयोजन स्थल- जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर होंगे. यह पहली बार है जब राजस्थान इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की प्रमुख पहल है और देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है.

खेलों के शुभंकर
खेलों के शुभंकर "खम्मा" और "घणी" (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

नया लोगो राजस्थान की आत्मा को समेटता है

  • हवा महल शाही सौंदर्य और स्थापत्य कला का प्रतीक है
  • रणथंभौर किला साहस, गर्व और अडिग शक्ति का प्रतीक है
  • विंडमिल्स राज्य की प्रगतिशील सोच और सतत विकास की भावना को दर्शाती हैं
  • रेतीले टीले (सैंड ड्यून्स) मरुस्थलीय सुंदरता और विशालता के प्रतीक हैं

ये सभी तत्व परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम हैं, जो KIUG राजस्थान 2025 की युवा ऊर्जा और प्रगतिशील सोच को दर्शाते हैं. इसके विजुअल डिज़ाइन में राजस्थान की प्रसिद्ध स्थापत्य शैली को गतिशील खेल आकृतियों के साथ जोड़ा गया है, और जयपुर की पहचान "गुलाबी रंग" के जीवंत शेड्स से इसे सजाया गया है.

खेलों की मशाल का डिज़ाइन राज्य के किलों और मरुस्थलीय रूपों से प्रेरित है, जो युवाओं की अनन्त ऊर्जा और उत्कृष्टता की लौ का प्रतीक है. आधिकारिक जर्सियाँ खेलों की रंग योजना में तैयार की गई हैं, जो जोश, एकता और गौरव का प्रतिनिधित्व करती हैं. एंथम, विशेष रूप से KIUG राजस्थान 2025 के लिए तैयार किया गया है, जो खेल भावना, विविधता और राष्ट्रीय गर्व का जश्न मनाता है. इसका संदेश है "चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिन्दुस्तान" - जो पूरे भारत को साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. इसकी प्रस्तुति प्रसिद्ध गायक स्वरूप ख़ान ने दी.

