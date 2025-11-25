ETV Bharat / state

लोहागढ़ स्टेडियम में दंगल: टॉप-8 पहलवानों का दम देख रोमांचित हुए खेलप्रेमी

भरतपुर में दंगल का रोमांच ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स–2025 में लोहागढ़ स्टेडियम मंगलवार को कुश्ती मुकाबलों के रोमांच और संघर्ष का गवाह बना. विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए पहलवानों ने चैंपियन बनने की होड़ में पूरा दम लगाया. देश के टॉप–8 पहलवानों का उत्कृष्ट प्रदर्शन खास रहा.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (CITY) राहुल सैनी ने बताया कि महिला, पुरुष और ग्रीको-रोमन वर्ग मुकाबले अंत तक रोमांचक बने रहे. खिलाड़ियों के दमदार दांव–पेचों ने दर्शकों को बांधे रखा. कई कड़े मुकाबले हुए. जिला खेल अधिकारी सत्य प्रकाश लुहाच ने बताया कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे अनुज कुमार बिश्नोई ने 61 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश कर राज्य का मान बढ़ाया.

