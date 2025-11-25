ETV Bharat / state

लोहागढ़ स्टेडियम में दंगल: टॉप-8 पहलवानों का दम देख रोमांचित हुए खेलप्रेमी

अनुज बिश्नोई 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचे और राजस्थान का बढ़ाया मान.

Thrill of the Dangal in Bharatpur
भरतपुर में दंगल का रोमांच (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 9:14 PM IST

भरतपुर: पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स–2025 में लोहागढ़ स्टेडियम मंगलवार को कुश्ती मुकाबलों के रोमांच और संघर्ष का गवाह बना. विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए पहलवानों ने चैंपियन बनने की होड़ में पूरा दम लगाया. देश के टॉप–8 पहलवानों का उत्कृष्ट प्रदर्शन खास रहा.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (CITY) राहुल सैनी ने बताया कि महिला, पुरुष और ग्रीको-रोमन वर्ग मुकाबले अंत तक रोमांचक बने रहे. खिलाड़ियों के दमदार दांव–पेचों ने दर्शकों को बांधे रखा. कई कड़े मुकाबले हुए. जिला खेल अधिकारी सत्य प्रकाश लुहाच ने बताया कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे अनुज कुमार बिश्नोई ने 61 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश कर राज्य का मान बढ़ाया.

पढ़ें: लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आगाज, कुश्ती और बॉक्सिंग में 500 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

महिला वर्ग के नतीजे

62 किलोग्राम

  • काजल ने अंकिता को पटखनी दी
  • अंजली ने साक्षी को हराया
  • काजल की तनु जाट पर प्रभावी जीत

50 किलोग्राम

  • स्वीटी ने अंजलि को पराजित किया
  • मोनिका ने सयाली नारायण को मात देकर अगले दौर में जगह बनाई

ग्रीको-रोमन वर्ग (67 किलोग्राम)

  • प्रमोद ने प्रिंस को हराया
  • सतपाल सिंह ने संदीप मान को हराया

पुरुष वर्ग के प्रमुख मुकाबले

  • 74 किलोग्राम: सौरभ ने प्रवीण को हराया
  • 125 किलोग्राम: रौनक ने जतिन को मात दी
  • 61 किलोग्राम: अनुज कुमार ने नीरज यादव को हराया
  • 61 किलोग्राम: अंकित ने रवींद्र और सुमित ने आलम खान को हराया
  • 61 किलोग्राम: जोगेंद्र राठी ने लक्ष्य को हरा बनाई अगले दौर में जगह

26 नवंबर को होंगे फाइनल: एडीएम सैनी ने बताया कि सभी वर्गों के फाइनल 26 नवंबर को शाम 4 बजे लोहागढ़ स्टेडियम में होंगे. विजेताओं के चयन को लेकर खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्सुकता है.

WRESTLING COMPETITION IN BHARATPUR
FINALS WILL BE HELD ON NOVEMBER 26
ग्रीको रोमन मुकाबले अंत तक रोमांचक
भरतपुर में खेलो इंडिया गेम्स
KHELO INDIA UNIVERSITY GAMES 2025

