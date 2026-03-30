रायपुर बना जनजातीय खेलों का रणक्षेत्र, छठे दिन हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी के होंगे मुकाबले
रायपुर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी के मुकाबले छठे दिन देखने को मिलेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 6:36 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. प्रतियोगिता के छठे दिन खेलों का रोमांच अपने चरम पर है, जहां एक ओर हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले फाइनलिस्ट तय करेंगे, वहीं फुटबॉल के मैदानों में राज्यों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. तीरंदाजी में खिलाड़ी अपने निशाने को और धार देने में जुटे हैं, जिससे आज का दिन खेल प्रेमियों के लिए बेहद खास बन गया है.
हॉकी में फाइनल की राह तय करने की जंग
रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आज का दिन बेहद अहम है, जहां पुरुष और महिला दोनों वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं. सुबह महिला वर्ग के मुकाबलों में टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए जोरदार संघर्ष करेंगी, जबकि शाम को पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में रोमांच चरम पर होगा. हर टीम के लिए यह ‘करो या मरो’ की स्थिति है, जहां एक जीत उन्हें खिताबी मुकाबले तक पहुंचा सकती है.
फुटबॉल में राज्यों के बीच जोरदार टक्कर
रायपुर के दो प्रमुख मैदान स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ग्राउंड आज फुटबॉल के रोमांचक मुकाबलों के गवाह बन रहे हैं. सुबह से ही अलग-अलग राज्यों की टीमें आमने-सामने हैं, जहां हर मैच में जीत के साथ आगे बढ़ने की होड़ है. खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच होने वाला मुकाबला दर्शकों के लिए हाई-वोल्टेज टकराव साबित हो सकता है.
तीरंदाजी में सटीकता और रणनीति का संगम
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ओपन ग्राउंड में तीरंदाजी खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों पर हैं. सुबह और दोपहर के सत्र में विभिन्न वर्गों के खिलाड़ी अभ्यास और उपकरण जांच में जुटे हैं, ताकि प्रतियोगिता के दौरान कोई चूक न हो. शाम को आयोजित मैनेजर मीटिंग में आगामी मुकाबलों की रणनीति तय की जाएगी, जिससे यह साफ है कि तीरंदाजी में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.
रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का छठा दिन हर मायने में निर्णायक और रोमांचक है. जहां एक ओर हॉकी में फाइनलिस्ट तय होंगे, वहीं फुटबॉल और तीरंदाजी में भी खिलाड़ियों का दमखम नजर आएगा. राजधानी के मैदानों में उमड़ा यह खेल उत्साह न केवल प्रतिभाओं को मंच दे रहा है, बल्कि जनजातीय खेल संस्कृति को नई पहचान भी दिला रहा है.