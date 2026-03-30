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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: महिला हॉकी फाइनल में मिजोरम बनाम ओडिशा, रायपुर में होगी खिताबी जंग

रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में महिला हॉकी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. मिजोरम और ओडिशा में टक्कर होगी.

Womens Hockey Matches at the Khelo India Tribal Games
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में महिला हॉकी के मैच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 के महिला हॉकी सेमीफाइनल मुकाबलों ने रोमांच की नई कहानी लिख दी. एक ओर मिजोरम ने झारखंड को 3-2 से हराकर संघर्षपूर्ण अंदाज़ में फाइनल का टिकट हासिल किया, तो दूसरी ओर ओडिशा ने मध्यप्रदेश को 8-0 से रौंदते हुए अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी. अब रायपुर में ट्राइबल प्रतिभाओं की दो सबसे मजबूत टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी.

मिजोरम की जीत, झारखंड का सपना टूटा

पहले सेमीफाइनल में मिजोरम और झारखंड के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. दोनों टीमों ने तेज़ और आक्रामक हॉकी खेली, लेकिन मिजोरम ने निर्णायक मौकों को भुनाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम ने फाइनल में शानदार एंट्री की.

Khelo India Tribal Games
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (ETV BHARAT)

ओडिशा का आक्रामक तूफान, मध्यप्रदेश 8-0 से पस्त

दूसरे सेमीफाइनल में ओडिशा ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और पूरे मैच में मध्यप्रदेश को संभलने का मौका नहीं दिया.लगातार गोलों की बरसात के बीच टीम ने 8-0 की विशाल जीत दर्ज की.इस प्रदर्शन ने फाइनल से पहले ओडिशा को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया.

Womens Hockey Semifinal Match
महिला हॉकी सेमीफाइनल मैच (ETV BHARAT)

अब रायपुर में होगा महिला हॉकी का महासंग्राम

सेमीफाइनल के बाद अब रायपुर में फाइनल मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह है.मिजोरम की संतुलित रणनीति और ओडिशा की आक्रामक हॉकी के बीच खिताबी भिड़ंत खेल प्रेमियों के लिए हाई-वोल्टेज मुकाबला साबित हो सकती है. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सोमवार को छठा दिन रहा. इस दिन कई अहम मुकाबले हो रहे हैं. इसी कड़ी में महिला हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले हुए हैं.

Women's Hockey Match at the Khelo India Tribal Games
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में महिला हॉकी सेमीफाइनल मुकाबला (ETV BHARAT)

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