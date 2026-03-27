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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, महिला हॉकी में एकतरफा मुकाबले, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की बड़ी जीत

रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हॉकी का मुकाबला हुआ. तीन राज्यों की टीमों ने जीत दर्ज की है.

Womens Hockey Match at the Khelo India Games
खेलो इंडिया गेम्स में महिला हॉकी का मुकाबला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 27, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तीसरे दिन महिला हॉकी प्रतियोगिता में दमदार और एकतरफा मुकाबले देखने को मिले. सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैचों में मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की टीमों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर पूरी तरह दबदबा बनाते हुए बड़ी जीत दर्ज की. प्रतियोगिता में देशभर से आए खिलाड़ियों का जोश और प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है.

महिला हॉकी में मध्य प्रदेश का शानदार प्रदर्शन

पूल ‘ए’ के मुकाबले में मध्य प्रदेश ने बिहार को 9-0 से करारी शिकस्त दी. पूरे मैच के दौरान मध्य प्रदेश की टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया.

Womens Hockey Matches at the Khelo India Tribal Games
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में महिला हॉकी के मुकाबले (KITG 2026)

झारखंड और ओडिशा की धमाकेदार जीत

पूल ‘बी’ में झारखंड ने गुजरात को 16-0 से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की. वहीं, ओडिशा ने तमिलनाडु को 14-0 से पराजित करते हुए अपना दबदबा कायम रखा.

सभी मुकाबले रहे एकतरफा

आज खेले गए सभी मैचों में विजेता टीमों का पूरा नियंत्रण देखने को मिला. हर टीम ने शुरुआत से अंत तक विपक्ष पर दबाव बनाए रखा और मैच को एकतरफा बना दिया.

Khelo India Tribal Games in Raipur
रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG)

30 राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण में देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे प्रतियोगिता का स्तर और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ गए हैं.

3800 खिलाड़ी, 9 खेलों में मुकाबला

इस मेगा इवेंट में करीब 3,800 खिलाड़ी नौ विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इसे देश के बड़े खेल आयोजनों में शामिल करता है.

106 स्वर्ण पदक दांव पर, पारंपरिक खेल भी शामिल

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर हैं. मलखंब और कबड्डी को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है, जो पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है.

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