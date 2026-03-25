खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक का जलवा, पहले दिन ही टॉप पर कब्जा
छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मुकाबले शुरू हो गए हैं. पहले दिन कर्नाटक ने बाजी मारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 10:45 PM IST
रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के पहले दिन मेडल तालिका में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. जहां कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा. छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने भी अपने खाते खोले, जिससे आने वाले दिनों में मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है.
कर्नाटक का दबदबा
पहले दिन कर्नाटक ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर के साथ कुल 7 मेडल जीतकर नंबर-1 की पोजिशन पर कब्जा जमाया. कर्नाटक के खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया.
ओडिशा दूसरे स्थान पर
ओडिशा ने 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 4 मेडल हासिल किए. ओडिशा के खिलाड़ियों ने संघर्षपूर्ण मुकाबलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और टॉप-2 में जगह बनाई.
छत्तीसगढ़ सहित तीन राज्यों बराबर पर रहे
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा तीनों ने 1-1 सिल्वर और 1-1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 2-2 मेडल जीते. इन राज्यों के बीच तीसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली.
असम ने भी खोला खाता
असम ने 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की है. हालांकि टीम को अभी गोल्ड का इंतजार है, लेकिन आने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.
कुल मेडल की स्थिति
पहले दिन कुल 18 मेडल (6 गोल्ड, 6 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज) बांटे गए. प्रतियोगिता के शुरुआती दिन से ही खिलाड़ियों का जोश और प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा नजर आया.
पहले दिन की मेडल तालिका ने साफ कर दिया है कि इस बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. जैसे-जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, मेडल तालिका में बड़े उलटफेर भी संभव हैं.