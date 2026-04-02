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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: मलखंब प्रतियोगिता में 14 राज्यों की टीमें ले रही हिस्सा, बच्चे दिखा रहे दम-खम

मलखंब प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग के सभी खेल गांधी मैदान, अम्बिकापुर में आयोजित किए गए हैं.

TRIBAL GAMES 2026
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 6:05 PM IST

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सरगुजा: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दूसरे चरण में मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक किया जा रहा है. गुरुवार सुबह 10 बजे से गांधी मैदान, अम्बिकापुर में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. इससे पहले चरण में अंबिकापुर में रेसलिंग के मुकाबले हुए और अब मलखंब प्रतियोगिता की शुरूआत हो चुकी है.

मलखंब प्रतियोगिता का आयोजन, 14 राज्यों की टीमें ले रही हिस्सा

प्रतियोगिता में 14 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं. मलखंब प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन मेंं बालक एवं बालिका वर्ग में टीम चैंपियनशिप (पोल एवं रोप मलखंब), पिरामिड चैंपियनशिप और पुरुष एवं महिला वर्ग में पिरामिड, पोल एवं रोप मलखंब जैसे खेल शामिल हैं. टीम स्पर्धाओं में अधिकतम 6 खिलाड़ियों की भागीदारी निर्धारित की गई है. सभी टीमें पुरजोर तरीके से जीत दर्ज करने के लिए मैदान पर उतरेगी.

14 राज्यों की टीम ले रही हिस्सा (ETV Bharat)

कंपटीशन मैनेजर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने दी जानकारी

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के कंपटीशन मैनेजर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा, "पहली बार ट्राइबल गेम्स यहां पर सरगुजा में रहा है. छत्तीसगढ़ में पहली बार ही यह ट्राइबल गेम्स हो रहा है. भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों के लिए जिनको आउटपुट नहीं मिल पाता है, इसमें उनको शामिल किया गया है. बगैर एससी एसटी सर्टिफिकेट के कोई भी बच्चा यहां पर भाग नहीं ले रहा है. इस टूर्नामेंट में हमारी वर्तमान में 13 टीमों की एंट्री थी. लेकिन यहां पर 11 टीमें ही आज तक उपस्थित हुई है.आए हुए टीमों के साथ प्रतियोगिता शुरू कर दी गई है. इसमें मेन ग्रुप के लिए पोल मलखंब, रोप मलखंब, हैंगिंग मलखंब के अंकों के आधार पर स्टेट की टीम चैंपियनशिप निकाली जाएगी."

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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat)

जो टीम चैंपियन बनेगी उसे मिलेगा सामूहिक मेडल

कंपटीशन मैनेजर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि महिला ग्रुप में रोप और पोल मलखंब पर जो अंक मिलेंगे उससे उसके आधार पर इनकी टीमें आगे के लिए चयनित की जाएंगी. इसके अलावा हमारे और 4 कंपटीशन हैं. इसी प्रकार महिला ग्रुप में पोल और रोप में छह-छह खिलाड़ी भाग लेंगे. उसमें भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उसमें भी टीम चैंपियनशिप डिसाइड की जाएगी. इस प्रतियोगिता में क्योंकि डेमोंस्ट्रेशन इवेंट है, इसलिए इसमें इंडिविजुअल मेडल नहीं दिए जाते हैं और पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. कंपटीशन मैनेजर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो गेम्स में जो नई चीजें जोड़ी गई हैं उनमें भी मेडल गेम्स को जोड़ा जा सकता है.

क्या है मलखंब खेल

मलखंब भारत का एक प्राचीन पारंपरिक खेल और शारीरिक व्यायाम है, जिसमें खिलाड़ी एक सीधे खड़े लकड़ी के खंभे (सीशम या सागौन) या रस्सी पर योग और जिमनास्टिक के करतब दिखाते हैं. इसे 'खंभे पर कुश्ती' भी कहा जाता है, जो संतुलन, ताकत, गति और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है. हाल में खेल मंत्रालय भारत सरकार ने इस खेल को मान्यता दी है. इस खेल में अर्जुन और द्राणाचार्य पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स

भारत सरकार ने प्रथम ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की मेजबानी छत्तीसगढ़ को दी है. इस आयोजन में कुल 7 प्रतिस्पर्धात्मक और 2 प्रदर्शनात्मक खेल आयोजित किए जा रहे हैं. रायपुर में तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, स्वीमिंग और कबड्डी (डेमो), सरगुजा में कुश्ती एवं मलखम्ब (डेमो) और बस्तर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं. इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 30 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं.

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