खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: तीसरे दिन रायपुर में खेलों का महासंग्राम, स्विमिंग से हॉकी तक रोमांचक मुकाबले
छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तीसरे दिन खेलों का जोश अपने चरम पर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 27, 2026 at 10:12 AM IST
रायपुर: रायपुर और सरगुजा में अलग-अलग खेलों के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां तैराकी, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती में खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिलेगा. दिनभर चलने वाले मुकाबलों के साथ कई स्पर्धाओं में पदक भी तय होंगे.
स्विमिंग: पूल में पदकों की बारिश
रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में हीट्स की शुरुआत होगी, जिसमें 100 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और फ्रीस्टाइल शामिल हैं. शाम 4:30 बजे से फाइनल मुकाबले होंगे, जहां पुरुष और महिला वर्ग में पदकों का फैसला होगा. दिनभर में कई मेडल सेरेमनी भी आयोजित होंगी.
वेटलिफ्टिंग: ताकत का असली इम्तिहान
रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मैदान में वेटलिफ्टिंग की शुरुआत होगी. 71 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, 63 किलोग्राम और 79 किलोग्राम वर्ग में खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबले होंगे. हर वर्ग के फाइनल के बाद मेडल सेरेमनी भी आयोजित की जाएगी.
फुटबॉल: टीमों के बीच कड़ा मुकाबला
रायपुर में महिला फुटबॉल के मुकाबले सुबह शुरू होंगे. पहले मैच में गुजरात बनाम आंध्र प्रदेश, जबकि दूसरे में झारखंड बनाम असम आमने-सामने होंगे.शाम छत्तीसगढ़ का मुकाबला तमिलनाडु से होगा, जो दिन का सबसे अहम मैच माना जा रहा है.
हॉकी: दिनभर चलेगा एक्शन
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी मैचों की शुरुआत होगी. महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पूल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसी टीमें आमने-सामने होंगी. शाम तक लगातार मुकाबलों का सिलसिला जारी रहेगा.
कुश्ती: सरगुजा में तैयारी का दौर
सरगुजा के गांधी स्टेडियम में कुश्ती के लिए अंतिम एंट्री प्रक्रिया होगी. इसके बाद शाम से रेफरी और तकनीकी अधिकारियों की क्लिनिक आयोजित की जाएगी, जिससे आगामी मुकाबलों की तैयारी पूरी की जाएगी.
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का तीसरा दिन खेल प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. जहां एक ओर पदकों की होड़ तेज होगी, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे. छत्तीसगढ़ की धरती पर खेलों का यह महाकुंभ पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.