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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: सरगुजा पहुंचे असम, हिमाचल प्रदेश से रेसलिंग खिलाड़ी और कोच, रायपुर में वेटलिफ्टर ने दिखाया दम

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: सरगुजा पहुंचे रेसलर, रायपुर में वेटलिफ्टर ने दिखाया दम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित गांधी स्टेडियम में भी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं. यहां रेसलिंग और मलखम्ब खेल शामिल हैं. यह सरगुजा के इतिहास में पहली बार है जब यहां राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन हो रहा है. करीब 19 राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र में खेल का माहौल और भी उत्साहित हो गया है.

अलग-अलग खेलों में आदिवासी खिलाड़ी ट्राइबल गेम्स में दिखा रहे दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर/सरगुजा: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (KITG 2026) का आयोजन छत्तीसगढ़ में पूरे जोश के साथ जारी है. शनिवार को प्रतियोगिता का चौथा दिन रहा, जिसमें रायपुर और सरगुजा दोनों जगह खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. एक तरफ रायपुर में वेटलिफ्टिंग में दमदार मुकाबले देखने को मिले, तो वहीं सरगुजा में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के रेसलिंग मुकाबलों ने खेल प्रेमियों को रोमांचित किया.

सरगुजा पहुंचे असम, हिमाचल प्रदेश से रेसलिंग खिलाड़ी और कोच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'ओलंपिक जैसी सुविधाएं मिल रही हैं'

हिमाचल प्रदेश की रेसलिंग कोच अंकिता ठाकुर ने व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है. ओलंपिक स्तर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. खिलाड़ियों के रहने, खाने और आने-जाने की व्यवस्था बेहतरीन है.

यह ट्राइबल खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है.- अंकिता ठाकुर, रेसलिंग कोच

असम से आए खिलाड़ी

असम से आई कोच चुनौनी रास ने भी आयोजन की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है. यहां का माहौल और व्यवस्था शानदार है. ट्राइबल समुदाय के खिलाड़ी अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं. सरकार की यह पहल सराहनीय है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध

जिला खेल अधिकारी राम कुमार सिंह ने बताया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है. यह राष्ट्रीय स्तर का पहला आयोजन है, जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है. सरगुजा में रेसलिंग और मलखम्ब आयोजित हो रहे हैं. खिलाड़ियों के रहने, खाने और यात्रा की पूरी व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की गई है

अलग-अलग राज्यों से खिलाड़ी और कोच यहां आए हैं. इससे स्थानीय खिलाड़ी जो कुश्ती में भविष्य बनाना चाह रहे हैं उन्हें भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा- राम कुमार सिंह, जिला खेल अधिकारी

रायपुर में वेटलिफ्टिंग खिलाड़ियों का जलवा

रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सीनियर पुरुष 94 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला. अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी लालू ताकू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 250 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया. उन्होंने स्नैच में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 140 किलोग्राम वजन उठाया.

रायपुर में वेटलिफ्टर ने दिखाया दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई प्रदेशों के वेटलिफ्टर ने दिखाया दम

दूसरे स्थान पर आंध्रप्रदेश के पी. मणिशंकर रहे, जिन्होंने कुल 244 किलोग्राम वजन उठाया (106 किलोग्राम स्नैच और 138 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क). तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के खेमराज रहे, जिन्होंने कुल 232 किलोग्राम वजन उठाया. इसके अलावा असम के समुंद्रा दोइमारी (225 किग्रा), झारखंड के हर्ष कुमार हेम्ब्रम (225 किग्रा) और मध्य प्रदेश के किशन भुरिया (218 किग्रा) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वे पदक हासिल नहीं कर सके. छत्तीसगढ़ के विरावी खुसरो 160 किलोग्राम के साथ सातवें और तेलंगाना के वी. अरुण 113 किलोग्राम के साथ आठवें स्थान पर रहे.

खेल प्रतिभाओं को मिल रहा नया मंच

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 न केवल प्रतियोगिता है, बल्कि यह आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर भी है. इससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता खुल रहा है. रायपुर, सरगुजा और जगदलपुर में हो रहे ये आयोजन साबित करते हैं कि अगर सही संसाधन और अवसर मिलें, तो देश के दूर-दराज क्षेत्रों के खिलाड़ी भी खेल जगत में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं.