खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: अखाड़े में मिली फ्री कोचिंग से तय किया खेलो इंडिया तक का एमपी के प्रशांत ने सफर
प्रशांत भलावी कहते हैं, अगर खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा तो गांव स्तर से छुपी हुई कई प्रतिभाएं निकलकर सामने आएंगी, मेडल भी जीतेंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 3:16 PM IST
सरगुजा: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सफल समापन हो गया है. ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन से ये सिद्ध हो गया, कि गांव और वानांचल के रहने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को बस जरूरत होती है मौके की. ट्राइबल गेम्स के इस महाकुंभ में कई ऐसी ही छिपी हुई प्रतिभाओं की पहचान की गई है. खेलों का आयोजन रायपुर और सरगुजा संभाग में किया गया था.
मध्य प्रदेश से आई मलखंभ की टीम ने भी खेल के मैदान में अपना शानदार प्रदर्शन किया. अंक तालिका में मध्य प्रदेश की टीम जरूर पिछड़ गई, लेकिन दर्शकों का दिल उसने जरूर जीता. मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है. साल 2013 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे राजकीय खेल घोषित किया. तब से लेकर आज तक देश के हर कोने में मध्य प्रदेश की मलखंभ टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती चली आ रही है. ट्राइबल गेम्स 2026 में शामिल होने पहुंची टीम के प्रतिभावान खिलाड़ी प्रशांत भलावी ने ईटीवी भारत से इस खेल को लेकर खास बातचीत की.
सवाल: वर्तमान में आप किस क्लास में पढ़ते हैं और कहां के रहने वाले हैं ?
जवाब: मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ग्राम का रहने वाला हूं. मैं बीए सेकेंड ईयर में हूं. हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो अखाड़ा है. हम वहीं पर सीखते हैं. हमारे कोच दिलीप चौहान सर हैं. अखाड़े में फ्री में कोचिंग मिलती है. वहां पर कोई फीस हमें नहीं देनी पड़ती है. एकेडमी भी है एमपी के टीटी नगर में. वहां पर भरत सर हमें सिखाते हैं. पर वहां पर जाकर सीखने का हमें बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है, दूर होने की वजह से.
सवाल: मध्य प्रदेश स्टेट से आप खेलने के लिए यहां आए हैं. अभी तक आप कहां-कहां खेलने के लिए गए हैं, क्या उपलब्धियां आपने हासिल की हैं ?
जवाब: अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चेन्नई में मैच खेलने गए थे. वहां पर टीम चैंपियनशिप में हमारा सेकेंड मेडल लगा था. नेशनल कभी खेलने का मौका नहीं मिला था, ये पहला नेशनल हमने वहां पर खेला. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आकर काफी अच्छा लगा. आयोजन भी भव्य हुआ.
सवाल: अब आगे की क्या तैयारी है आपकी और मध्य प्रदेश में इस खेल को लेकर क्या स्थिति है ?
जवाब: हम चाहते हैं कि इस खेल को और ऊंचाईयों पर ले जाया जाए. इस खेल को भी खेलो इंडिया में शामिल किया जाए. ऐसा करने से इस खेल को और बढ़ावा मिलेगा. देश के कई बच्चे मलखंभ के खेल में आगे आना चाहते हैं. पर सुविधा नहीं होने के चलते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिला स्तर पर खेल को बढ़ावा दिए जाने की सुविधा मिलनी चाहिए. ऐसा करने से अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे.
सवाल: आप पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं, कैसा लगा यहां का माहौल. यहां की टीम ने कैसा खेल दिखाया ?
जवाब: छत्तीसगढ़ पहली बार आया हूं, यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा मुझे. सुविधाएं भी बढ़िया हैं और यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं. यहां की मलखंभ टीम को हमने पहले सिर्फ टीवी और प्रोग्राम पर देखा था. सामने से देखने का पहला मौका हमें मिला, बहुत कुछ हमने सीखा है इनसे.
सवाल: सरकार ने पहली बार ट्राइबल खेलों को खेलो इंडिया में शामिल किया है. डेमो के रूप में मलखंभ को यहां अपनी कला दिखाने का मौका दिया गया. आप सरकार से इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?
जवाब: हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होने इस खेल को खेलो इंडिया में शामिल किया. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमें और भी ज्यादा खुशी तब होगी जब इस खेल को मुख्य खेल के रूप में शामिल किया जाएगा.
जानिए क्या है मलखंभ का खेल
मलखंभ का खेल एक प्राचीन भारतीय पारंपरिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खंभे या लटकी हुई रस्सी के ऊपर हवा में शारीरिक संतुलन, शक्ति और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए योग और जिम्नास्टिक के करतब दिखाते हैं. 'मल्ल' का अर्थ पहलवान और 'खंभ' का अर्थ स्तंभ है, जो मूल रूप से योद्धाओं की ट्रेनिंग के लिए विकसित हुआ था. इस खेल का तेजी से विकास हो रहा है. इस खेल में अब राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं. मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है.
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