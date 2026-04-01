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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: मेन्स हॉकी का फाइनल ओडिशा ने जीता

सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ओडिशा ने झारखंड को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

Odisha Wins Mens Hockey Final
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 9:47 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत रायपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी का फाइनल मैच खेला गया. खेले गए पुरुष हॉकी फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. मैच की शुरुआत में झारखंड ने आक्रामक खेल दिखाते हुए पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़त बना ली. हालांकि, दूसरे क्वार्टर में ओडिशा ने जोरदार वापसी करते हुए दो गोल दागे और 2-1 से बढ़त हासिल कर ली.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026

मैच के तीसरे क्वार्टर तक मुकाबला रोमांचक बना रहा, लेकिन ओडिशा ने अपना दबदबा कायम रखते हुए स्कोर 3-1 कर लिया. अंतिम क्वार्टर में भी ओडिशा ने एक और गोल कर बढ़त मजबूत की और अंततः मैच 4-1 से जीत लिया. पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन ओडिशा की सधी हुई रणनीति और बेहतर तालमेल ने उसे जीत दिलाई. इस जीत के साथ ओडिशा ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि झारखंड को रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

Odisha Wins Mens Hockey Final
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स

भारत सरकार ने प्रथम ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की मेजबानी छत्तीसगढ़ को दी है. इस आयोजन में कुल 7 प्रतिस्पर्धात्मक और 2 प्रदर्शनात्मक खेल आयोजित किए जा रहे हैं. रायपुर में तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, स्वीमिंग और कबड्डी (डेमो), सरगुजा में कुश्ती एवं मलखम्ब (डेमो) और बस्तर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं. इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 30 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं. आयोजन को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि बस्तर ओलंपिक में एक लाख 65 हजार से ज्यादा युवाओं की सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर शांति, विकास और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. जनजातीय अंचलों में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

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