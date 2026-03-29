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खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026: तैराकी में ओडिशा के खिलाड़ियों ने मारी बाजी, तीन गोल्ड जीते

रायपुर: 25 मार्च से 3 अप्रैल तक नेशनल ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है. नेशनल ट्राइबल गेम्स का आज पांचवां दिन है. शनिवार को चौथे दिन ट्राइबल गेम्स दिवस 4 राउंड अप वेटलिफ्टर निकिता ने छत्तीसगढ़ को दिलाया पहला स्वर्ण पदक. तैराकी में ओडिशा की महिलाओं का दबदबा. तैराकी में ओडिशा की महिलाओं ने सभी तीन स्वर्ण पदक हासिल किए. जबकि अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों ने वेटलिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए.





खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026

असम के भाई-बहन निबिर क्रो और वायोलिना क्रो ने साथ जश्न मनाया. निबिर ने स्वर्ण और वायोलिना ने कांस्य पदक जीता. कर्नाटक 15 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा. ओडिशा दूसरे और असम तीसरे स्थान पर रहा. वहीं, वेटलिफ्टर निकिता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक दिलाया. जबकि ओडिशा की महिला तैराकों ने तैराकी स्पर्धाओं में तीनों स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाते हुए चौथे दिन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में अपना दबदबा कायम रखा.

महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में निकिता ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और मेजबान छत्तीसगढ़ के लंबे इंतजार को खत्म किया. निकिता ने साई मीडिया से कहा कि “यह मेरे लिए खास पल है क्योंकि यह खेलो इंडिया में मेरा पहला स्वर्ण पदक है. मैंने पूरे साल इन खेलों की तैयारी की थी और वेट-इन के समय ही मुझे विश्वास था कि मैं स्वर्ण जीतूंगी.” तैराकी में ओडिशा की श्रेष्ठता साफ नजर आई. रितिका मिंज ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंजलि मुंडा ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक में बाजी मारी. इसके बाद ओडिशा की टीम ने 4x100 मीटर मेडले रिले में भी स्वर्ण जीतकर दिन का शानदार समापन किया.