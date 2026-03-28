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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: वेटलिफ्टिंग में निकिता ने दिलाया छत्तीसगढ़ को गोल्ड, कुश्ती में जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने दिखाया दम

वेटलिफ्टिंग में निकिता ने दिलाया छत्तीसगढ़ को गोल्ड ( ETV Bharat )