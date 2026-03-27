खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: 71 किलो वेटलिफ्टिंग में मिजोरम के सिल्वन बेह्रोथाटलो का स्वर्णिम दमखम
देश में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आदिवासी खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच बन रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 27, 2026 at 2:17 PM IST
रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत रायपुर में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 71 किलोग्राम वर्ग का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मैदान में देशभर से आए खिलाड़ियों ने ताकत, तकनीक और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मिजोरम के सिल्वन बेह्रोथाटलो ने स्वर्ण पदक जीतकर सबका ध्यान खींच लिया.
सिल्वन बेह्रोथाटलो का स्वर्णिम प्रदर्शन
मिजोरम के उभरते खिलाड़ी सिल्वन बेह्रोथाटलो ने प्रतियोगिता में बेहतरीन संतुलन और ताकत का प्रदर्शन किया. उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों में शानदार तालमेल बिठाते हुए कुल 281 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उनका प्रदर्शन पूरे मुकाबले में सबसे प्रभावशाली रहा.
मंजूनाथ मराठी को रजत पदक
कर्नाटक के मंजूनाथ मराठी ने भी कड़ी टक्कर दी. उन्होंने अपने दमदार खेल के जरिए कुल 270 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया. उनका प्रदर्शन तकनीकी रूप से बेहद मजबूत रहा और उन्होंने अंत तक स्वर्ण के लिए संघर्ष किया.
तायर रोनिक ने जीता कांस्य
अरुणाचल प्रदेश के तायर रोनिक ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 255 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता. उन्होंने प्रतियोगिता में निरंतरता बनाए रखते हुए खुद को शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल किया.
अन्य खिलाड़ियों ने भी दिखाई ताकत
इस मुकाबले में झारखंड के हर्षित बागे, असम के मानस ज्योति मेच और केरल के श्रीकुट्टनकुट्टन जैसे खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. सभी खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया.
आदिवासी प्रतिभाओं को मिल रहा राष्ट्रीय मंच
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स देश में पहली बार आयोजित होकर आदिवासी खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच बन रहा है. यह आयोजन न केवल प्रतिभाओं को सामने ला रहा है, बल्कि उन्हें भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर भी दे रहा है.