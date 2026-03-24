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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: 25 मार्च से भव्य आयोजन, 3 हजार से ज्यादा खिलाड़ी होंगे शामिल

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पूरे देश भर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं.अलग-अलग विधा में खेल की प्रतियोगिताएं होगी. मैदान तैयार कर लिए गए हैं. खेल के उपकरण भी आ गए हैं. बहुत बड़े आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्तर का आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा है. इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है. इसके लिए उपमुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीया को धन्यवाद दिया.

शुभारंभ केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया करेंगे

25 मार्च की शाम को नेशनल ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे. नेशनल ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया का आयोजन 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 10 दिनों तक चलेगा.

खेल की 7 अलग-अलग प्रतियोगिताएं होंगी. जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी,कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल और स्विमिंग जैसे गेम्स आयोजित किए जाएंगे. कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अंबिकापुर में होगा. एथलेटिक्स का आयोजन जगदलपुर में होगा. मलखंब एक प्रदर्शन मैच के रूप में अंबिकापुर में होगा. बाकी बचे पांच खेलों का आयोजन रायपुर में होगा.

3 हजार खिलाड़ी होंगे शामिल

कुल मिलाकर 9 तरह के गेम्स का आयोजन 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक होगा. इस आयोजन में देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 3 हजार से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे. उनके खाने और रुकने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है. खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचना भी लगातार शुरू हो गया है. अभी तक रायपुर में 500 से अधिक खिलाड़ी पहुंच चुके हैं. देर शाम तक अधिकांश खिलाड़ी और अधिकारी रायपुर पहुंचेंगे.

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