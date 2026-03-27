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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: चौथे दिन छत्तीसगढ़ में तैराकी और भारोत्तोलन में होगी पदकों की बौछार, कई कैटेगरी में फाइनल मुकाबले

राजधानी रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में शनिवार का दिन तैराकों के नाम रहने वाला है. सुबह 9 बजे से ही पुरुष और महिला वर्ग की 100 मीटर फ्रीस्टाइल, 50 मीटर बैकस्ट्रोक और 4x100 मीटर मेडले रिले की 'हीट्स' शुरू हो जाएंगी. असली रोमांच शाम के सत्र में होगा, जहां 4:30 बजे से लेकर 5:45 बजे के बीच कई श्रेणियों के फाइनल मुकाबले और मेडल सेरेमनी आयोजित की जाएगी. दर्शकों की निगाहें विशेष रूप से शाम 5:00 बजे होने वाली पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले पर टिकी रहेंगी.

रायपुर. छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026' अपने रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है. कल, 28 मार्च 2026 (चौथा दिन), राज्य के अलग-अलग शहरों में खेल भावना और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. रायपुर के अंतरराष्ट्रीय तरणताल से लेकर सरगुजा के कुश्ती दंगल तक, जनजातीय खिलाड़ी अपनी मेहनत और कौशल का प्रदर्शन करेंगे. इस दिन न केवल पदक दांव पर होंगे, बल्कि कई टीमों के लिए सेमीफाइनल की राह भी तय होगी.

भारोत्तोलन: ताकत और तकनीक का कड़ा इम्तिहान

रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ओपन ग्राउंड में भारोत्तोलकों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. दिन की शुरुआत सुबह 8:00 बजे से महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग के वजन (Weigh-in) के साथ होगी, जिसका फाइनल सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा. इसके बाद पुरुष वर्ग में 88 किलोग्राम और 94 किलोग्राम की श्रेणियां होंगी. दिन का समापन शाम 4:00 बजे महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले और पदक वितरण समारोह के साथ होगा.

फुटबॉल: मैदान पर गोल की जंग और घरेलू टीम का उत्साह

फुटबॉल प्रेमियों के लिए कल का दिन बेहद खास है. रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम और विश्वविद्यालय के फुटबॉल मैदान में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अहम मुकाबले खेले जाएंगे. सुबह 7:30 बजे वेस्ट बंगाल बनाम मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप बनाम गोवा के बीच मैच होंगे. वहीं, शाम 4:00 बजे घरेलू टीम छत्तीसगढ़ का मुकाबला तमिलनाडु से होगा, जिसके लिए स्थानीय प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. इसी समय दूसरे मैदान पर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की टीमें भी आमने-सामने होंगी.

कुश्ती: सरगुजा के गांधी स्टेडियम में पहलवानों का दंगल

राजधानी से दूर सरगुजा के गांधी स्टेडियम में कुश्ती के दांव-पेंच देखने को मिलेंगे. सुबह के सत्र में खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट और वजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक पुरुष फ्रीस्टाइल (74kg और 125kg), ग्रीको-रोमन (67kg और 97kg) और महिला वर्ग (50kg और 62kg) के क्वालीफिकेशन राउंड आयोजित होंगे. शाम 4:00 बजे से सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत होगी, जहाँ विजेता खिलाड़ी फाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगे.