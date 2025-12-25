ETV Bharat / state

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026: छत्तीसगढ़ करेगा मेजबानी, ओलंपिक में चयन होने और पदक जीतने पर मिलेगा इनाम

अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हुआ है. जो लोग इसमें शामिल हुए सभी बधाई के पात्र हैं. 29 अगस्त से यह खेल शुरू हुआ था और 25 दिसंबर को आज इसका समापन हो रहा है. कुल 4 महीने यह कार्यक्रम चला है. रायपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 36 स्थानों पर इसका आयोजन हुआ है और 86 हजार लोग शामिल हुए.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ से जो भी ओलंपिक खेलों के लिए चयनित होगा, उसे 21 लाख रुपए दिया जाएगा. खेल में शामिल होने के बाद अगर वह पदक जीतता है तो उसके लिए भी अलग श्रेणी निर्धारित की गई है. ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है तो उसे तीन करोड़ रुपये दिया जाएगा. खिलाड़ी रजत पदक जीतता है तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीता है तो उसे एक करोड़ की उपहार राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह से होने वाले खेल आयोजनों से छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग सामने आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे. सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हमारे देश में होने वाला है. यह सांसद खेल महोत्सव उसके लिए बड़ा सहयोगी साबित होगा. बहुत सारे हमारे देश के टैलेंट इससे उभर कर सामने आएंगे. 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत ने भी अपनी मेजबानी के लिए आवेदन दिया है, हो सकता है कि वह मेजबानी करने का अवसर भारत को मिले.

खेल सम्मान योजना बंद थी उसे चालू किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल सम्मान योजना बंद हो गई थी, हमने उसे फिर से शुरू किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक के लिए चयनित होता है तो 21 लाख दिए जाएंगे. उसके अलावा स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ कान्स पदक जीतने पर 1 करोड़ सरकार की तरफ से दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद खेल महोत्सव से हमारे देश के लिए खिलाड़ी निकले यह भी हम लोग कर रहे हैं. अभी रायपुर में तीरंदाजी के जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता हुई है जिसमें हर प्रदेश से खिलाड़ी भाग लिए.

2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 के शुरुआत में ही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें पूरे देश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है.

रायपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और जनवरी माह में यहां पुनः बड़े मैचों का आयोजन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह पुनः प्रारंभ किया गया है. ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ी के चयन पर 21 लाख तथा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी: विष्णु देव साय, सीएम



छत्तीसगढ़ खेल की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. बस्तर ओलंपिक छत्तीसगढ़ के वैसे इलाके में हो रहा है जिसकी लोग कल्पना नहीं करते थे. पहले साल इसमें 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया था. इस साल पौने चार लाख लोगों ने हिस्सा लिया. हम लोग शिक्षा के साथ खेल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं: किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव ‘फिट युवा, विकसित भारत’ का शुभारंभ 29 अगस्त को हुआ था. यह आयोजन रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 36 स्थानों पर सफलतापूर्वक हुआ. उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि खेल-कूद भी जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है. इसी के माध्यम से बच्चे देश-प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं. इस महोत्सव में 542 गांवों से सहभागिता रही और 85 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो पूरे देश में रिकॉर्ड भागीदारी है.

