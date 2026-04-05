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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम के कोच ने सुनाई सफलता और संघर्ष की कहानी

जवाब: इस खेल में मुझे 10 साल हो गए हैं. साल 2016 में इसकी शुरूआत नारायणपुर के बस्तर से हुई. शुरू में मलखंभ एकेडमी को कोई जानता भी नहीं था. इस खेल में कोई भी मेडल यहां के खिलाड़ियों को नहीं मिला था. टीम का खेलने जाना और वापस आना लगा रहा. लेकिन हम लोगों ने बस्तर में रहकर अबूझमाड़ के खिलाड़ियों जो नक्सल पीड़ित इलाके के हैं, उनके साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहे. एकेडमी सेंटर बनाकर हम दिन रात मेहनत करते रहे. उसी मेहनत का नतीजा है कि आज हमारी मलखंभ टीम इंडिया लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी है. हमारे टीम की एनर्जी लेवल से हर कोई वाकिफ है. छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन किया गया ये बड़ी खुशी की बात है. इस तरह के आयोजन से खेल और खिलाड़ियों दोनों को पहचान मिलेगी.

सरगुजा: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सफल समापन हो गया. पहली बार इस तरह के आयोजन में मलखंभ के खेल को भी शामिल किया गया. मलखंभ की 14 टीमों को इस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था. कुल 11 मलखंभ की टीमें इस आयोजन में शामिल हुईं. मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से बालक और बालिका दोनों ही वर्गों की में पहला स्थान प्राप्त किया. छत्तीसगढ़ की मलखंभ टीम की सफलता के पीछे बस एक ही चेहरा है, इसका नाम मनोज है. मनोज सालों से टीम के कोच हैं और बच्चों की सफलता के पीछे इन्ही का हाथ है.

जवाब: रायपुर और अंबिकापुर में जो आयोजन हुआ वो बहुत अच्छा और राष्ट्रीय स्तर का था. गर्ल्स और बॉयज दोनों कैटेगरी में हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है. ओवर ऑल हमारी टीम का पर्फार्मेंस काफी अच्छा रहा. हमारी टीम को कुल 5 गोल्ड मेडल मिले हैं. एक सिल्वर मेडल भी हमें मिला है. लड़कियों की टीम को 2 गोल्ड और लड़कों की टीम को 2 गोल्ड हासिल हुए. एक गोल्ड व्यक्तिगत स्पर्था में मिला है.



सवाल: एकेडमी जो आप चला रहे हैं उसकी फंडिंग कैसे होती है ? शासन से कुछ सहयोग मिलता है ?

जवाब: एकेडमी की शुरुआत 2017 में हुई. मेरा खुद का इंटरेस्ट था कि मैं एकेडमी की शुरूआत करूं. शासन से भी मुझे मदद मिलती है. कलेक्टर भी कई बार यहां आकर काम देखते हैं. इंडिया सेंटर से भी हमें थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है. कुछ खर्च हमलोग मिलकर वहन करते हैं. हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए. कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. बीते दिनों यहां से कुछ बच्चे थाइलैंड गए और वहां जीते भी. रोमानिया में भी बेहतर प्रदर्शन इस टीम ने किया है.





सवाल: आपकी टीम के बच्चों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगला टारगेट हमारा अमेरिका गॉट टैलेंट में जाना है. इसको लेकर किस तरह की तैयारी है ?

जवाब: इंडिया गॉट टैलेंट जब हम लोगों ने जीता तब से अमेरिका गॉट टैलेंट में जाने का हमको ऑफर मिल रहा था. इस साल हम लोग अमेरिका गॉट टैलेंट में जाने का सारा प्रोसेस पूरा कर चुके हैं लेकिन ईरान वॉर के वजह से हमारा टिकट और शो जो है डिले हो गया है. बहुत जल्द उसका समय आ जाएगा और यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी. छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि खेल से एक टेलीविजन शो में जाया जा सकता है. इतनी बड़ी सफलता और इतना बड़ा मौका हमारे लिए गर्व की बात है. वहां की प्राइस मनी भी बहुत हाई है. यदि हम फर्स्ट प्राइज जीतते हैं तो 1 करोड़ इनाम की राशि मिलेगी. उसके बाद वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां जो बच्चों को बेहतर खेल का मौका ऑफर करती है. 5 लाख से लेकर 1 लाख महीने की सैलरी भी देती है. तो ये एक बहुत बड़ी अपारच्युनिटी होगी.



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