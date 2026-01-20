ETV Bharat / state

भारतीय खेल प्राधिकरण भिवानी में तीन दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल शुरू, हजारों खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण

भारतीय खेल प्राधिकरण भिवानी में तीन दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल शुरू हो चुका है.

KHELO INDIA TRIAL BHIWANI
भिवानी में तीन दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल शुरू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: भिवानी स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) परिसर में तीन दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल की औपचारिक शुरुआत हो गई है. इस ट्रायल में बॉक्सिंग, कुश्ती और एथलेटिक्स खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है. ट्रायल के पहले ही दिन खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने पहुंचे.

विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी: इन ट्रायल्स में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों के 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लड़के व लड़कियां भाग ले रहे हैं. पहले दिन ही करीब 500 से अधिक खिलाड़ियों की ट्रायल ली गई, जबकि खेलो इंडिया के अंतर्गत हजारों खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया.यह ट्रायल प्रक्रिया लगातार तीन दिनों तक चलेगी.

भारतीय खेल प्राधिकरण भिवानी में तीन दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल शुरू (Etv Bharat)

छात्रावास व गैर-छात्रावास के लिए चयन: भारतीय खेल प्राधिकरण के उपनिदेशक दीपक पंथ ने बताया कि, "ये ट्रायल छात्रावास और गैर-छात्रावास दोनों वर्गों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं. सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है. इसी उद्देश्य से खेलो इंडिया के तहत यह तीन दिवसीय ट्रायल आयोजित किया गया है.”

61 सीटों पर होगा चयन: दीपक पंथ ने बताया कि, "इन ट्रायल्स के माध्यम से कुल 61 सीटों पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए 12 से 18 साल के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. ट्रायल्स के बाद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.”

खेलो इंडिया नर्सरी में मिलेगा मौका: चयनित खिलाड़ियों को खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर नर्सरी में प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा. उन्होंने बताया, “सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तर पर खेलो इंडिया नर्सरी में शामिल किया जाएगा, जहां उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा.”

सरकार की खेल योजनाओं का लाभ: उपनिदेशक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया, खेलो इंडिया ट्रायल्स सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य देश में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर देना है.

ये भी पढ़ें:करनाल के कार शोरूम में बदमाशों ने की कर्मचारियों की पिटाई, इंश्योरेंस के विवाद में मारपीट, CCTV में कैद वारदात

TAGGED:

भिवानी खेलो इंडिया ट्रायल
SAI BHIWANI KHELO INDIA SCHEME
SPORTS AUTHORITY OF INDIA
BOXING WRESTLING ATHLETICS TRIAL
KHELO INDIA TRIAL BHIWANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.