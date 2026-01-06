ETV Bharat / state

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स सिलेक्शन ट्रायल, रायपुर और बिलासपुर में वेन्यू, जानिए कहां कौन से होंगे ट्रायल

इंटरनेशनल वेटलिफ्टर और वेट लिफ्टिंग कोच अजय दीप सारंग ने बताया कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 14 फरवरी से होना है. इसके पहले संस्करण के लिए मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है. 6 से 8 जनवरी तक चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई है. यह प्रतियोगिता बिलासपुर और रायपुर में हो रही है. जिसमें 6 विधाओं में चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स हो रहा है. राज्य की ओर से खेलने वाली टीमों के लिए ट्रायल 6 से 8 जनवरी तक रायपुर और बिलासपुर में है. खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में अगले महीने यानी 14 फरवरी को होने जा रहा है. इसमें QR कोड और रजिस्ट्रेशन लिंक से खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीयन के साथ ही ट्रायल स्थल पर ऑफलाइन पंजीयन करा सकते हैं. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जनजाति खिलाड़ी चयन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं. छत्तीसगढ़ के रायपुर में वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, फुटबॉल और हॉकी का चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई है. वहीं बिलासपुर में तीरंदाजी, एथलेटिक्स और तैराकी के लिए चयन प्रतियोगिता होगी. 14 फरवरी से खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम का आयोजन

6 विधाओं में वेटलिफ्टिंग एथलीटिक, हॉकी और स्विमिंग जैसे गेम शामिल हैं. जो बच्चे इस चयन प्रतियोगिता में चयनित होंगे, उन्हें फरवरी में होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भाग लेने का मौका छत्तीसगढ़ की ओर से मिलेगा. वेटलिफ्टिंग के इस चयन प्रतियोगिता में लगभग 12 जिले के 60 महिला और पुरुष खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं- अजय दीप नारंग, इंटरनेशनल वेटलिफ्टर

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स सिलेक्शन ट्रायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चयन प्रक्रिया में कैसे हिस्सा ले सकते हैं खिलाड़ी

अजय दीप नारंग ने बताया कि चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए खिलाड़ी क्यूआर कोड और रजिस्ट्रेशन लिंक अपना ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं. सभी ट्रायल स्थलों पर ऑफलाइन पंजीयन भी किए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाड़ी ही चयन ट्रायल में भाग लेने के पात्र होंगे. महिला एवं पुरूष दोनों वर्गों में पात्र खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने ट्रायल में हिस्सा लेने पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों से अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और आधार कॉर्ड के साथ ही स्थानीय प्रमाण पत्र की मूल कॉपी साथ लाने को कहा है.

रायपुर में अलग-अलग इवेंट के ट्रायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में कहां पर होंगे ट्रायल



रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में 6 जनवरी को सवेरे 9 बजे से वेट-लिफ्टिंग, 7 जनवरी को सवेरे 9 बजे से कुश्ती और 7 जनवरी और 8 जनवरी को सवेरे 9 बजे से फुटबॉल के लिए ट्रायल होंगे. 7 जनवरी और 8 जनवरी को सवेरे 9 बजे से रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ियों का ट्रायल होगा.

ट्राइबल गेम्स सिलेक्शन ट्रायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिलासपुर के स्वर्गीय बीआर यादव स्टेडियम में 7 जनवरी को सबेरे 9 बजे से तीरंदाजी और एथलेटिक्स के ट्रायल होंगे. बिलासपुर के सरकंडा स्थित जिला खेल परिसर में 7 जनवरी को सबेरे 9 बजे से तैराकी खिलाड़ियों का ट्रायल होगा.

