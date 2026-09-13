खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग स्टेट लीग का समापन, 15 जिलों की खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
रांची में चल रहे खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग स्टेट लीग का समापन हो गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 8:42 PM IST
रांचीः खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग स्टेट लीग-2026 का रविवार को रांची के खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में समापन हुआ.
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) के निर्देशन में झारखंड साइकिलिंग संघ की ओर से आयोजित दो दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 15 जिलों से बालिका और महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
समापन समारोह में झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शुभेंदु दुबे, झारखंड रोइंग संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार और झारखंड वुशु संघ के अध्यक्ष चंचल भट्टाचार्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. अतिथियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. इस मौके पर शुभेंदु दुबे ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं महिला और बालिका खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच देती हैं. खिलाड़ियों में प्रतिभा के साथ अनुशासन और आगे बढ़ने का जज्बा भी देखने को मिला.
प्रतियोगिता के दूसरे दिन वूमेन जूनियर कैरिन स्पर्धा में निकिता सोरेंग ने स्वर्ण, सीमा उरांव ने रजत और अनीता उरांव ने कांस्य पदक जीता. वूमेन एलीट कैरिन में सबीना कुमारी ने स्वर्ण, सिंधु लता हेंब्रम ने रजत और श्वेता कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किया. वूमेन जूनियर इंडिविजुअल परस्यूट में शीला बांरा ने स्वर्ण, मरियम हेम्ब्रम ने रजत और बुदनी समर ने कांस्य पदक जीता. वहीं वूमेन एलीट स्क्रैच रेस में सिंधु लता हेंब्रम स्वर्ण, श्वेता कुमारी रजत और पुष्प कुमारी कांस्य पदक की विजेता रहीं.
समापन समारोह में झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र पाठक, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह समेत संघ के पदाधिकारी, तकनीकी अधिकारी और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे. प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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