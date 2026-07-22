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हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान शुरू, 3,758 पंचायतों में चलेगी मुहिम, सरकार ने किया 11.56 करोड़ का प्रावधान

हिमाचल में युवाओं को चिट्टे और नशे से दूर रखने के लिए 'खेलो हिमाचल - चिट्टा मुक्त अभियान' शुरू. ₹11.56 करोड़ का बजट मंजूर.

हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान की सीएम ने की समीक्षा
हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान की सीएम ने की समीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:58 PM IST

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शिमला: हिमाचल में चिट्टा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है. युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार और प्रशासन कई तरह के कार्यक्रम चला रही है. अब युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम 'खेलो हिमाचल -चिट्टा मुक्त अभियान' की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये महत्त्वपूर्ण राज्यव्यापी पहल खेलों और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है. कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मकता के साथ साथ स्वस्थ गतिविधियों की ओर मोड़ना और चिट्टा’ जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक जन आंदोलन खड़ा करना है.

3,758 ग्राम पंचायतों में चलेगा जागरुकता अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 3,758 ग्राम पंचायतों, 8 नगर निगमों, 29 नगर परिषदों तथा 39 नगर पंचायतों में युवाओं को चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा. विशेष रूप से नशे से सर्वाधिक प्रभावित 235 ग्राम पंचायतों में गहन स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक संपर्क अभियान और युवा सहभागिता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. खेल प्रतियोगिताएं उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी. इन प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए खेल संघों, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग के रेफरी एवं अधिकारियों की तकनीकी समिति गठित की जाएगी. इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 11.56 करोड़ रुपये का प्रावधान कर विजेता और उप-विजेता टीमों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की बढ़ती चुनौती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशे की आदत न केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, बल्कि परिवारों और पूरे समाज को भी प्रभावित कर रही है. राज्य सरकार नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ रोकथाम, जागरूकता और पुनर्वास जैसे उपायों को अपनाकर बहुआयामी रणनीति के तहत इस समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रही है.

खेल सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम: सीएम

सीएम सुक्खू ने कहा कि खेल सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन सकते हैं. इससे युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है. 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान' के माध्यम से युवाओं को जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों से जोड़कर उन्हें नशे से दूर रहने का सकारात्मक विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा.

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