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हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान शुरू, 3,758 पंचायतों में चलेगी मुहिम, सरकार ने किया 11.56 करोड़ का प्रावधान

शिमला: हिमाचल में चिट्टा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है. युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार और प्रशासन कई तरह के कार्यक्रम चला रही है. अब युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम 'खेलो हिमाचल -चिट्टा मुक्त अभियान' की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये महत्त्वपूर्ण राज्यव्यापी पहल खेलों और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है. कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मकता के साथ साथ स्वस्थ गतिविधियों की ओर मोड़ना और चिट्टा’ जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक जन आंदोलन खड़ा करना है.

3,758 ग्राम पंचायतों में चलेगा जागरुकता अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 3,758 ग्राम पंचायतों, 8 नगर निगमों, 29 नगर परिषदों तथा 39 नगर पंचायतों में युवाओं को चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा. विशेष रूप से नशे से सर्वाधिक प्रभावित 235 ग्राम पंचायतों में गहन स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक संपर्क अभियान और युवा सहभागिता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. खेल प्रतियोगिताएं उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी. इन प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए खेल संघों, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग के रेफरी एवं अधिकारियों की तकनीकी समिति गठित की जाएगी. इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 11.56 करोड़ रुपये का प्रावधान कर विजेता और उप-विजेता टीमों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.