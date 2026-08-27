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‘खेल की बात पीएम के साथ’ कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है मुख्य उद्देश्य

धनबाद/हजारीबाग/सरायकेला: युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईआईटी आईएसएम में ‘खेल की बात पीएम के साथ’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के जरिए युवाओं को पढ़ाई के साथ खेलों को भी करियर के तौर पर अपनाने और अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रेरित किया गया. कार्यक्रम में सांसद ढुलू महतो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

खेलों में मौजूद बेहतर करियर की संभावना

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. पीएम मोदी के खेलो इंडिया अभियान और देश में खेल प्रतिभाओं को मिल रहे प्रोत्साहन को लेकर युवाओं के साथ संवाद किया गया. लाइव सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों ने खेलों के महत्व को समझा और यह संदेश दिया गया कि आज के दौर में खेल केवल मनोरंजन या शारीरिक गतिविधि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें बेहतर करियर की भी व्यापक संभावनाएं हैं.

'खेल की बात पीएम के साथ’ कार्यक्रम का आयोजन (Etv Bharat)

बेहतर अवसर और सुविधाओं पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनबाद सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में खेलों को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है. पहले जहां खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि धनबाद में भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलने पर वह राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं.

मेरी तरफ से हरसंभव मदद का भरोसा: सांसद

सांसद ढुलू महतो ने कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच अपना निजी मोबाइल नंबर भी साझा किया. उन्होंने कहा कि धनबाद का कोई भी खिलाड़ी यदि आर्थिक, संसाधन या किसी अन्य तरह की परेशानी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वह सीधे उनसे संपर्क कर सकता है. उन्होंने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि जरूरत के अनुसार, उनकी हरसंभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा. सांसद के इस ऐलान के बाद कार्यक्रम में मौजूद छात्र-छात्राओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला.

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए गंभीर संस्था: प्रो. सुकुमार मिश्रा

वहीं, आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने बताया कि संस्थान, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर गंभीर है. संस्थान में तकनीकी और शैक्षणिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता

कार्यक्रम के जरिए युवाओं को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा और खेल एक-दूसरे के पूरक हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए खेल प्रतिभा को भी निखार सकते हैं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. ‘खेल की बात पीएम के साथ’ कार्यक्रम ने युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश दिया.