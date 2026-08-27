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खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी,  82 को पुरस्कार और सम्मान

वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल  82 लोगों को 29 अगस्त को खेल दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय पुरस्कार और सम्मान देंगे.

KHEL ALANKARAN CHHATTISGARH
खेल अलंकरण छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 7:21 AM IST

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रायपुर: राज्य शासन द्वारा खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी गई है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 82 लोगों को पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के कुल 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का चयन किया गया है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को इन खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य अलंकरण प्रदान करेंगे. मुख्यमंत्री साय के मुख्य आतिथ्य और उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्राॅफी के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा.

शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार 2025- 26

ओलंपिक

विकास कुमार बिलासपुर आर्चरी

किरण पिस्दा बालोद फुटबॉल

दीपांशी नेताम दुर्ग फेंसिंग

सुजेय तंबोली रायपुर बैडमिंटन

आयुष माखीजा रायपुर बैडमिंटन (संयुक्त)

शहीद कौशल यादव पुरस्कार 20225- 25

ओलंपिक

दिव्यांशु देवांगन रायगढ़ शूटिंग

विक्रम राज बिलासपुर आर्चरी

दिव्यांश अग्रवाल रायपुर बैडमिंटन

सोनिका राजवाड़े सूरजपुर एथलेटिक्स

मुख्यमंत्री ट्रॉफी वर्ष 2025- 26

चांदनी साहू तीरंदजी सीनियर महिला

सुलोचना राज तीरंदजी सीनियर महिला

पायल मरावी तीरंदजी सीनियर महिला

माया तीरंदजी सीनियर महिला

इतवारी राज (कोच)

पूर्णिमा फणिकार सॉफ्ट टेनिस जूनियर बालिका

चंचल सारथी

यामिनी निषाद

रिया सोनकर

मुस्कान निषाद

अल्फी जोसफ

प्रेरणा फणिकार

रंजना चौहान

दिलीप कुमार विश्वकर्मा (कोच)

रीमा रॉय (मैनेजर)

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