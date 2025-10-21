ETV Bharat / state

मवेशियों की ताकत जांचने के लिए दिवाली के दूसरे दिन आयोजित हुआ 'खेकरिया' जानिए क्या होता है खेल में

'खेकरिया' के दौरान पशुपालक पशुओं के बाड़े में जाता है और उसके हाथ में मौजूद लकड़ी को बचाने का प्रयास करता है.

View of Khekaria
खेकरिया का दृश्य (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
कोटा: कोटा में एक विशेष खेल 'खेकरिया' का आयोजन दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है. शहर के नांता इलाके में मंगलवार को यह खेल कई जगह आयोजित हुआ. 'खेकरिया' के जरिए पशुओं की ताकत को जांचा जाता है. नांता इलाके के पशुपालक श्रवण गुर्जर ने बताया कि अलग-अलग बाड़ों में इस खेल का आयोजन किया गया. इसमें पशुओं को उत्तेजित किया जाता है, ताकि वे हिंसक जानवरों से मुकाबला कर सकें.

श्रवण ने बताया कि इसके लिए मृत जानवर की चमड़ी को एक लकड़ी पर लगाकर एक व्यक्ति बाड़े में पहुंचता है. इस लकड़ी को बाड़े में मौजूद पशुओं को सूंघाया जाता है. इससे जानवर आक्रोशित हो जाता है. इसके बाद पशु डंडे पर हमला करते है. इसमें अन्य जानवर भी उसकी मदद करते हैं. बाड़े में उतरे व्यक्ति की ओर से लकड़ी को बचाने का प्रयास किया जाता है. इस दौरान चुस्ती-फुर्ती की जांच होती है. खेल पूरे गांव के लिए रोमांच और पशुपालकों में होड़ का कारण बनता है.

खेकरिया खेल में क्यों करते हैं पशु हमला (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: जोधपुर में ठेठ पारंपरिक खेलों का आयोजन, बच्चों और बड़ों से लेकर बुजुर्गों ने आजमाया हाथ

जिस पशुपालक की भैंस या जानवर अधिक उत्तेजना और अधिक देर तक आक्रामक रहता है, उस पशुपालक को विजेता माना जाता है. क्षेत्र की मोहन बाई का कहना है कि इस दिन हम पशुओं की पूजा भी करते हैं. ये मवेशी हमारे परिवार जैसे हैं. इनसे ही हमारा गुजर-बसर चलता है. इन्हें कोई परेशान करे, यह हमारे लिए भी परेशानी जैसा ही है.

पढ़ें: मेवाड़ की अनूठी परंपरा, पूजा के बाद 11 फीट के गोवर्धन को गायों ने रौंदा, देखें VIDEO - Rajasthan Hindi news

मवेशी के सिक्योरिटी के लिए गले में डाली 'हूल': ग्रामीण अनिल का कहना है कि सभी भैंसों के गले में विशेष तरह की मोर पंख की एक माला डाली जाती है. इसके लिए हम एक महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं. इसको हूल बोला जाता है. जंगलों से मोर पंख एकत्र किए जाते हैं. इन्हें 15 से 20 दिन तक पानी में भिगोकर रखते हैं. जिन्हें तालाब डुबो कर या कहीं पानी में पत्थर के नीचे रखते हैं, ताकि वह नरम हो जाए. इसके बाद गूंथ कर माला बनाई जाती है. यह परंपरा कृष्ण भगवान ग्वाला बने थे, तब से चली आ रही है. यह हूल हमारे मवेशियों की सुरक्षा करती है.

