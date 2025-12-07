ETV Bharat / state

ईदगाह की आड़ में अतिक्रमण, रुद्रपुर में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, फोर्स तैनात

रुद्रपुर: खेड़ा ईदगाह की आड़ में 8 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के मामले में आज प्रशासन का बुलडोजर चलाया है. नगर निगम की टीम ने अवैध चारदीवारी को ध्वस्त कर भूमि को कब्जे में लिया है. इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे. स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएसी को तैनात किया गया है.

अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है. अतिक्रमणकारियों ने रुद्रपुर के खेड़ा स्थित ईदगाह की आड़ में नजूल भूमि पर अतिक्रमण किया था. जिसके बाद प्रशासन की टीम ने नाप जोख कर ड्रोन सर्वे कर नजूल भूमि को चिह्नित किया. आज सुबह जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच खेड़ा स्थित ईदगाह के पास पहुंची. टीम ने चारदीवारी कर अतिक्रमण की गई 8 एकड़ भूमि को कब्जे में लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. इस दौरान प्रशासन की टीम ने उक्त स्थान पर बोर्ड लगाया. इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत भारी पुलिस फोर्स को तैनात की. खेड़ा को जाने वाली सड़क पर यातयात बंद कर दिया गया. स्थानीय लोगों को ही सड़क से प्रवेश दिया जा रहा है.