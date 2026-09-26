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खाटूश्यामजी पालिकाध्यक्ष विवाद का आज होगा फैसला, नगर पालिका दफ्तर में भारी सुरक्षा के बीच होगी काउंटिंग

हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की प्रक्रिया शुरू की.

Khatushyamji Nagar Palika
खाटूश्यामजी नगर पालिका (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 9:07 AM IST

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सीकर: खाटूश्यामजी पालिकाध्यक्ष पद को लेकर चल रहा कानूनी और चुनावी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. शनिवार सुबह 10 बजे नगर पालिका कार्यालय में 21 सितंबर को डाले गए 19 मतों की गिनती होगी. हाईकोर्ट के आदेश की पालना में मतगणना कर अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपिल उपाध्याय ने शुक्रवार देर शाम आदेश जारी कर दिए. मतगणना को देखते हुए नगर पालिका कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. 21 सितंबर को मतदान के बाद मतपेटी को सील कर सुरक्षित रख दिया गया था. अब उसी मतपेटी में मौजूद 19 मतों की गिनती की जाएगी.

पालिकाध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में वार्ड 11 की पार्षद और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया की ओर से याचिका दायर की गई थी. 24 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 25 सितंबर को प्रस्तावित पुनर्मतदान को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने 21 सितंबर को मतदान अवधि के दौरान डाले गए 19 मतों की गणना कर अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए.

ये भी पढ़ें: खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, 19 वोटों की गिनती के ही आदेश, आज होने वाले चुनाव स्थगित

20 सदस्यीय बोर्ड में 19 ने किया था मतदान: खाटूश्यामजी नगर पालिका के 20 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा के 8, कांग्रेस के 8, 3 निर्दलीय और 1 आरएलपी पार्षद हैं. 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में 20 में से 19 पार्षदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान के लिए नहीं पहुंची थीं. लक्ष्मी देवी के पति हरलाल की शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें दस्तयाब किया था. मतदान के बाद 19 मतों वाली मतपेटी को सील कर सुरक्षित रख दिया गया था. अब शनिवार सुबह इसी मतपेटी को खोला जाएगा और मतों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किया जाएगा.

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