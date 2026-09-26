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खाटूश्यामजी पालिकाध्यक्ष विवाद का आज होगा फैसला, नगर पालिका दफ्तर में भारी सुरक्षा के बीच होगी काउंटिंग

सीकर: खाटूश्यामजी पालिकाध्यक्ष पद को लेकर चल रहा कानूनी और चुनावी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. शनिवार सुबह 10 बजे नगर पालिका कार्यालय में 21 सितंबर को डाले गए 19 मतों की गिनती होगी. हाईकोर्ट के आदेश की पालना में मतगणना कर अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपिल उपाध्याय ने शुक्रवार देर शाम आदेश जारी कर दिए. मतगणना को देखते हुए नगर पालिका कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. 21 सितंबर को मतदान के बाद मतपेटी को सील कर सुरक्षित रख दिया गया था. अब उसी मतपेटी में मौजूद 19 मतों की गिनती की जाएगी.

पालिकाध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में वार्ड 11 की पार्षद और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया की ओर से याचिका दायर की गई थी. 24 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 25 सितंबर को प्रस्तावित पुनर्मतदान को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने 21 सितंबर को मतदान अवधि के दौरान डाले गए 19 मतों की गणना कर अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए.