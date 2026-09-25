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खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, 19 वोटों की गिनती के ही आदेश, आज होने वाले चुनाव स्थगित

हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन अधिकारी ने पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया स्थगित कर दी.

Khatushyamji Nagar Palika Election
खाटूश्यामजी नगर पालिका (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 9:57 AM IST

5 Min Read
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जयपुर/ सीकर: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए 21 सितंबर को डाले गए मतों के आधार पर 24 घंटे में चुनाव परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पुनर्मतदान पर रोक लगा दी और कहा कि एक वोटर की अनुपस्थिति के कारण पुनर्मतदान नहीं कराया जा सकता. जस्टिस अनूप कुमार ने वार्ड 11 की पार्षद और चेयरमैन प्रत्याशी विनीता पूनिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया. इस बीच निर्वाचन अधिकारी कपिल उपाध्याय ने बताया कि 25 सितंबर को होने वाले पालिका अध्यक्ष और 26 सितंबर को उपाध्यक्ष के चुनाव स्थगित कर दी है. उपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

हाईकोर्ट में पेश याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत को बताया कि खाटूश्यामजी नगर पालिका के 20 वार्ड पार्षदों के लिए गत 9 सितंबर को चुनाव हुए थे और 14 सितंबर को परिणाम घोषित किया गया. इसके बाद चेयरमैन पद के चुनाव के लिए 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया. चेयरमैन पद के चुनाव में याचिकाकर्ता सहित दो प्रत्याशी मैदान में थे. तय समय में याचिकाकर्ता सहित 19 पार्षदों ने मतदान किया था, केवल वार्ड 10 की पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान स्थल पर नहीं पहुंचीं. याचिका में कहा गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान का समय बार बार बढ़ाया और प्रक्रिया को देर रात 11.30 बजे तक खींचा गया. इसके बाद मतपेटी सील कर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया.

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चुनाव प्रक्रिया में 19 पार्षदों के मतदान में किसी तरह की बाधा नहीं आई और ना ही मौके पर कोई अप्रिय घटना हुई. इसी दौरान लक्ष्मी देवी के पति ने थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज करा दिया. इस पर विवाद बढ़ने पर राज्य चुनाव आयोग ने 25 सितंबर का दिन पार्षद लक्ष्मी देवी की ओर से मत देने के लिए तय किया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में डाले गए मतों के आधार पर परिणाम घोषित किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रत्येक निर्वाचित पार्षद के मतदान करने तक रोककर रखना नियमों के अनुरूप नहीं है. इस पर अदालत ने 21 सितंबर को डाले गए मतों के आधार पर 24 घंटे में चुनाव परिणाम जारी करने के आदेश दिए.

चुनाव प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित: इस बीच खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 25 सितंबर को होने वाला चुनाव और शनिवार 26 सितंबर को प्रस्तावित उपाध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया है. खाटूश्यामजी के निर्वाचन अधिकारी कपिल उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी निर्वाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुई है. ऐसे में आयोग के निर्देश के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया स्थगित रखी गई है. अब हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद आयोग की ओर से आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे.

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दोनों दलों ने पालिका के बाहर किया था प्रदर्शन: चुनाव प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोगों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था. दोनों पक्षों की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी अपनी मांगें रखी गईं. वार्ड 10 की पार्षद लक्ष्मी देवी के पति हरलाल ने उनके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने करीब 13 घंटे की तलाश के बाद लक्ष्मी देवी को दस्तयाब किया था. इसके बाद अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ा और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया.

20 पार्षदों में भाजपा कांग्रेस के 8-8: रींगस बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट गिरिराज सिंह तंवर के अनुसार लक्ष्मी देवी को गुरुवार को रींगस न्यायालय में पेश किया गया. यहां वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संयोगिता गहलोत के समक्ष उनके धारा 183 के तहत बयान दर्ज किए गए. खाटू नगर पालिका के 20 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के 8-8 पार्षद हैं. इसके अलावा 3 निर्दलीय और 1 आरएलपी पार्षद है. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की प्रेम देवी रुलानिया और कांग्रेस की विनीता पूनिया प्रत्याशी हैं. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही 19 मतों की मतगणना तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की आगे की प्रक्रिया तय होगी.

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