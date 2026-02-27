ETV Bharat / state

ग्यारस पर उमड़ा आस्था का सैलाब , चांदी के रथ पर नगर भ्रमण करेंगे बाबा श्याम, भक्त का अनोखा अंदाज बना आकर्षण

खाटू श्याम जी मंदिर ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )

जयपुर : सीकर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ खाटू श्याम मंदिर में चल रहे फाल्गुनी लक्खी मेले का आज मुख्य दिन यानी एकादशी (ग्यारस) श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू धाम पहुंचे हैं और पूरा क्षेत्र ‘हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा’ के जयकारों से गूंज उठा है. मंदिर मार्गों से लेकर लखदातार ग्राउंड तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी की व्यापक सराहना हो रही है. 21 फरवरी से शुरू हुआ यह भव्य फाल्गुनी मेला 28 फरवरी को सूरजगढ़ का निशान अर्पित होने के साथ औपचारिक रूप से संपन्न होगा. हालांकि एकादशी के दिन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी दिन सबसे अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. चांदी के रथ पर निकलेंगे बाबा श्याम : खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान के अनुसार मुख्य एकादशी के अवसर पर आज सुबह लगभग 11:15 बजे बाबा श्याम का रथ नगर भ्रमण के लिए निकलेगा. विशेष बात यह है कि यह रथ यात्रा चांदी के रथ पर होगी और करीब दो किलोमीटर का भ्रमण करेगी. इस परंपरा का मकसद उन श्रद्धालुओं को भी दर्शन कराना है, जो भीड़ या अन्य कारणों से मंदिर तक नहीं पहुंच पाते. रथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है. खाटू श्याम में आस्था का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत सीकर) इसे भी पढ़ें: खाटू श्याम लक्खी मेला: डेढ़ किमी पैदल चलकर हो रहे बाबा के दर्शन, 3 दिन में भक्तों का आंकड़ा 4 लाख पार विदेशी फूलों से हुआ भव्य श्रृंगार : एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार बैंकॉक, हॉलैंड और केन्या से मंगाए गए रंग-बिरंगे फूलों से किया गया है. गर्भगृह और मंदिर परिसर को झालरों, कृत्रिम झूमरों और लाल-सफेद वस्त्रों से सजाया गया है. इस बार दरबार को जगन्नाथपुरी थीम पर सजाया गया है, जहां प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी के दर्शन भी हो रहे हैं. गर्भगृह के सामने 11 हजार डमरुओं की सजावट शिव भक्ति का प्रतीक बनकर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रही है.