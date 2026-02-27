ETV Bharat / state

ग्यारस पर उमड़ा आस्था का सैलाब , चांदी के रथ पर नगर भ्रमण करेंगे बाबा श्याम, भक्त का अनोखा अंदाज बना आकर्षण

सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मेले में भक्ति के कई रंग नजर आ रहे हैं.

खाटू श्याम जी मंदिर
खाटू श्याम जी मंदिर (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 27, 2026 at 12:14 PM IST

जयपुर : सीकर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ खाटू श्याम मंदिर में चल रहे फाल्गुनी लक्खी मेले का आज मुख्य दिन यानी एकादशी (ग्यारस) श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू धाम पहुंचे हैं और पूरा क्षेत्र ‘हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा’ के जयकारों से गूंज उठा है. मंदिर मार्गों से लेकर लखदातार ग्राउंड तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी की व्यापक सराहना हो रही है. 21 फरवरी से शुरू हुआ यह भव्य फाल्गुनी मेला 28 फरवरी को सूरजगढ़ का निशान अर्पित होने के साथ औपचारिक रूप से संपन्न होगा. हालांकि एकादशी के दिन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी दिन सबसे अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

चांदी के रथ पर निकलेंगे बाबा श्याम : खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान के अनुसार मुख्य एकादशी के अवसर पर आज सुबह लगभग 11:15 बजे बाबा श्याम का रथ नगर भ्रमण के लिए निकलेगा. विशेष बात यह है कि यह रथ यात्रा चांदी के रथ पर होगी और करीब दो किलोमीटर का भ्रमण करेगी. इस परंपरा का मकसद उन श्रद्धालुओं को भी दर्शन कराना है, जो भीड़ या अन्य कारणों से मंदिर तक नहीं पहुंच पाते. रथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है.

खाटू श्याम में आस्था का सैलाब
खाटू श्याम में आस्था का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

विदेशी फूलों से हुआ भव्य श्रृंगार : एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार बैंकॉक, हॉलैंड और केन्या से मंगाए गए रंग-बिरंगे फूलों से किया गया है. गर्भगृह और मंदिर परिसर को झालरों, कृत्रिम झूमरों और लाल-सफेद वस्त्रों से सजाया गया है. इस बार दरबार को जगन्नाथपुरी थीम पर सजाया गया है, जहां प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी के दर्शन भी हो रहे हैं. गर्भगृह के सामने 11 हजार डमरुओं की सजावट शिव भक्ति का प्रतीक बनकर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रही है.

14 कतारों में सुगम दर्शन व्यवस्था : श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 75 फीट लंबे मार्ग में 14 कतारों की व्यवस्था की गई है. अत्याधुनिक गणना कैमरों से भक्तों की संख्या का आकलन किया जा रहा है. मंदिर के पट मेले के दौरान 24 घंटे खुले हैं, जिससे दिन-रात दर्शन जारी हैं. सहायता डेस्क, खोया-पाया केंद्र और विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

पदयात्रा आकर्षण का केंद्र
पदयात्रा आकर्षण का केंद्र (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

अनोखी भक्ति बना चर्चा का विषय : मेले में इस बार मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ निवासी श्याम भक्त सोनू की अनूठी पदयात्रा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. सोनू करीब 2100 लोहे की नुकीली कीलों वाले बोर्ड पर लेटकर पेट पलायन करते हुए रींगस से खाटू पहुंचे हैं. लगभग 5 इंच लंबी कीलों और करीब 26 किलो वजन के बोर्ड के साथ उन्होंने लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा पूरी की. सोनू का कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से इसी कठिन साधना के साथ बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और उनकी एक ही मनोकामना है कि हर साल बाबा इसी तरह बुलाते रहें.

चांदी के रथ पर नगर भ्रमण करेंगे बाबा श्याम
चांदी के रथ पर नगर भ्रमण करेंगे बाबा श्याम (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

दूसरी और खाटू श्याम जी मेले में बड़ी संख्या में पद यात्री भी आ रहे हैं. मान्यताओं के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पद यात्रियों के अलावा रींगस से खास तौर पर श्याम बाबा का निशान यानी झंडा लेकर भक्त पैदल चलते हुए 16 से 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं. ऐसे में श्याम बाबा की खास भक्तों को थकान का अनुभव न हो इसलिए हाथ से अन्य भक्त पद यात्रियों की सेवा करते हुए फुट मसाज भी कर रहे हैं.

ग्यारस पर उमड़ा आस्था का सैलाब
ग्यारस पर उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

रंगों और भक्ति से सराबोर खाटू नगरी : मेले के सातवें दिन खाटू नगरी पूरी तरह श्याममयी नजर आ रही है. पीले, नीले और लाल निशान लेकर श्रद्धालु भजन गाते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं. कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई विशेष व्रत और संकल्प के साथ दर्शन करने पहुंच रहा है. मंदिर परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्र तक भक्ति, संगीत और रंगों की अनूठी छटा दिखाई दे रही है.

भक्त का अनोखा अंदाज बना आकर्षण
भक्त का अनोखा अंदाज बना आकर्षण (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

