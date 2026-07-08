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खाटूश्यामजी को मिलेगा नया रेलवे स्टेशन: पलसाना और बावड़ी ठीकरिया के बीच बनेगा, रेल मंत्री से मिले मंदिर पदाधिकारी

सीकर: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द नया रेलवे स्टेशन मिलेगा. नया स्टेशन सीकर-रींगस रेलखंड पर पलसाना और बावड़ी ठीकरिया के बीच सुंदपुरा गांव में बनेगा. स्टेशन का डिजाइन राजस्थान की वास्तुकला और श्याम मंदिर शैली पर आधारित होगा. इसमें बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाएं होंगी. नया स्टेशन बनने से मंडा रोड और पलसाना बाईपास होकर दो मार्ग मिलेंगे. इससे रींगस के रेलवे स्टेशन पर दबाव घटेगा और लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी. इस बीच श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात उनका आभार व्यक्त किया.

मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, सदस्य मोहन दास महाराज सहित अन्य पदाधिकारियों ने रेल मंत्री को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और बाबा श्याम का चित्र भेंट कर आभार व्यक्त किया. सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और खंडेला विधायक सुभाष मील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए. उन्होंने भी रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया.

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मुलाकात के दौरान मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए रेल सुविधाओं के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. रेल मंत्री ने बताया कि निर्माण शुरू करने से पहले परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्य पूरे किए जाएंगे. इसमें नई रेलवे लाइन का निर्माण, सिग्नलिंग व्यवस्था, ट्रैक से जुड़े कार्य और मौजूदा रेलवे नेटवर्क के साथ नए स्टेशन का एकीकरण शामिल है. तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्टेशन भवन का निर्माण शुरू होगा.