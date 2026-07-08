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खाटूश्यामजी को मिलेगा नया रेलवे स्टेशन: पलसाना और बावड़ी ठीकरिया के बीच बनेगा, रेल मंत्री से मिले मंदिर पदाधिकारी

रेल मंत्री ने बताया कि निर्माण शुरू करने से पहले परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्य पूरे किए जाएंगे.

Railway Station at Khatu shyamji
रेल मंत्री वैष्णव से भेंट करते मंदिर कमेटी के पदाधिकारी (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 10:20 AM IST

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सीकर: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द नया रेलवे स्टेशन मिलेगा. नया स्टेशन सीकर-रींगस रेलखंड पर पलसाना और बावड़ी ठीकरिया के बीच सुंदपुरा गांव में बनेगा. स्टेशन का डिजाइन राजस्थान की वास्तुकला और श्याम मंदिर शैली पर आधारित होगा. इसमें बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाएं होंगी. नया स्टेशन बनने से मंडा रोड और पलसाना बाईपास होकर दो मार्ग मिलेंगे. इससे रींगस के रेलवे स्टेशन पर दबाव घटेगा और लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी. इस बीच श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात उनका आभार व्यक्त किया.

मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, सदस्य मोहन दास महाराज सहित अन्य पदाधिकारियों ने रेल मंत्री को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और बाबा श्याम का चित्र भेंट कर आभार व्यक्त किया. सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और खंडेला विधायक सुभाष मील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए. उन्होंने भी रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया.

पढ़ें: रेल मंत्री वैष्णव बोले- खाटूश्यामजी में जल्द शुरू होगा स्टेशन का काम, सीकर में बनेगी पिट लाइन

मुलाकात के दौरान मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए रेल सुविधाओं के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. रेल मंत्री ने बताया कि निर्माण शुरू करने से पहले परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्य पूरे किए जाएंगे. इसमें नई रेलवे लाइन का निर्माण, सिग्नलिंग व्यवस्था, ट्रैक से जुड़े कार्य और मौजूदा रेलवे नेटवर्क के साथ नए स्टेशन का एकीकरण शामिल है. तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्टेशन भवन का निर्माण शुरू होगा.

स्टेशन भवन का डिजाइन श्याम मंदिर जैसा होगा: प्रस्तावित रेलवे स्टेशन खाटूश्यामजी मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर सुंदपुरा गांव में बनेगा. स्टेशन भवन का डिजाइन राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप तैयार किया जाएगा. भवन में बाबा श्याम मंदिर की स्थापत्य शैली की झलक भी दिखेगी. स्टेशन पर आधुनिक बुकिंग कार्यालय, विशाल प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय और अन्य यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

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अभी रींगस ही है प्रमुख स्टेशन: अभी फिलहाल रेल मार्ग से खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रींगस रेलवे स्टेशन ही प्रमुख विकल्प है, जहां से मंदिर की दूरी करीब 16 से 17 किलोमीटर है. खाटूश्याम मेले और विशेष अवसरों पर यहां यात्रियों का भारी दबाव रहता है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार मेले के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु रींगस पहुंचते हैं. कई बार यहां का यात्रीभार जयपुर जंक्शन से भी अधिक हो जाता है.

दो मार्गों से मंदिर पहुंच सकेंगे भक्त: नए स्टेशन के बनने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए दो प्रमुख मार्ग मिलेंगे. पहला मार्ग मंडा रोड होकर सीधे मंदिर तक जाएगा, जिसकी दूरी करीब 11 से 12 किलोमीटर होगी. दूसरा मार्ग पलसाना बाईपास, गोवटी, डूकिया और सांवलपुरा गांवों से होकर मंदिर तक पहुंचेगा, जिसकी लंबाई लगभग 18 से 20 किलोमीटर होगी.

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RAILWAY STATION AT KHATU SHYAMJI

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