19 घंटे के लिए बंद होगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए टाइमिंग और कारण

सीकर: विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के भक्तों के लिए बड़ी अपडेट है. अगर आप इन दिनों हारे का सहारा लखदातार बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटूश्यामजी जाने की योजना बना रहे हैं, तो रुक जाइए क्योंकि कुछ घंटों के लिए खाटूश्याम जी मंदिर बंद रहने वाला है. यह मंदिर की परम्परा के चलते बंद होगा. इसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना जारी कर दी है. मंदिर प्रशासन ने करीब 19 घंटे तक मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया है. यह फैसला बाबा श्याम की विशेष पूजा और जन्मोत्सव (पाटोत्स) की सजावट को ध्यान में रखकर लिया गया है. आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन है. इससे पहले बाबा श्याम विशेष श्रृंगार होगा. इसके चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी में मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया है.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव से पहले बाबा श्याम की विशेष पूजा और श्रृंगार की जाती है. उन्होंने बताया कि दीपावली के समय अमावस्या पर बाबा श्याम को स्नान करवाने के बाद वे कुछ दिन अपने मूल स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं. इसके बाद जन्मोत्सव से पहले बाबा का तिलक श्रृंगार किया जाता है. इसी तिलक श्रृंगार के चलते इस बार भी करीब 10 घंटे के लिए मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा.