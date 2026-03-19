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खाटूश्याम जी मंदिर 19 घंटे तक श्रद्धालुओं के दर्शन लिए रहेंगे बंद, जानें वापस कब खुलेंगे पट

बाबा श्याम का मंदिर आम भक्तों के लिए आज रात 10 बजे से 20 मार्च की शाम 5 बजे तक तक बंद रहेगा.

खाटूश्याम जी मंदिर
खाटूश्याम जी मंदिर (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 11:45 AM IST

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सीकर : विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के भक्तों के लिए बड़ी अपडेट है. मंदिर प्रशासन ने विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के चलते खाटूश्याम जी मंदिर को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है. इसके चलते बाबा श्याम के दर्शन करने आने वाले भक्तों को कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार 19 मार्च (गुरुवार) की रात 10 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद अगले दिन 20 मार्च को पूरे दिन मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा. इस दौरान केवल मंदिर के मुख्य पुजारी और अधिकृत लोग ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे और परंपरागत विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना संपन्न करेंगे.

मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसके तहत अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार किया जाता है. इस श्रृंगार में बाबा के मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जाता है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है. पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में 8 से 10 घंटे से अधिक का समय लगता है, इसलिए मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखना आवश्यक होता है.

19 घंटे के लिए बंद होगा खाटूश्याम जी मंदिर
19 घंटे के लिए बंद होगा खाटूश्याम जी मंदिर (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

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उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजा की जाती है, जिसमें मंदिर के पुजारी पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ अनुष्ठान करते हैं. यह धार्मिक परंपरा मंदिर की मान्यता और आस्था से जुड़ी हुई है, जिसे हर महीने नियमित रूप से निभाया जाता है. मंदिर प्रशासन के अनुसार 20 मार्च को शाम 5 बजे संध्या आरती के समय मंदिर के कपाट पुनः खोल दिए जाएंगे. इसके बाद श्रद्धालु फिर से बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे. कमेटी ने सभी भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का ध्यान रखें और मंदिर बंद रहने के दौरान दर्शन के लिए न पहुंचे, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो.

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खाटूश्याम जी मंदिर
KHATU SHYAM MANDIR
खाटूश्याम जी मंदिर बंद
KHATUSHYAM TEMPLE CLOSED

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