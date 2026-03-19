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खाटूश्याम जी मंदिर 19 घंटे तक श्रद्धालुओं के दर्शन लिए रहेंगे बंद, जानें वापस कब खुलेंगे पट

सीकर : विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के भक्तों के लिए बड़ी अपडेट है. मंदिर प्रशासन ने विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के चलते खाटूश्याम जी मंदिर को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है. इसके चलते बाबा श्याम के दर्शन करने आने वाले भक्तों को कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार 19 मार्च (गुरुवार) की रात 10 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद अगले दिन 20 मार्च को पूरे दिन मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा. इस दौरान केवल मंदिर के मुख्य पुजारी और अधिकृत लोग ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे और परंपरागत विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना संपन्न करेंगे.

मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसके तहत अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार किया जाता है. इस श्रृंगार में बाबा के मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जाता है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है. पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में 8 से 10 घंटे से अधिक का समय लगता है, इसलिए मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखना आवश्यक होता है.