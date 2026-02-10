ETV Bharat / state

खाटू श्याम जी मेले के लिए दिल्ली के रेलयात्रियों को तोहफा, सराय रोहिल्ला–फुलेरा के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

खाटू श्याम जी मेले के लिए स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )