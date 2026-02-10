ETV Bharat / state

खाटूश्याम जी मेले की तैयारी में बवाल, पुलिस-लोगों में धक्का-मुक्की, SHO पर गाली-गलौच और मारपीट का आरोप

खाटूश्याम जी मेले में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जगह-जगह लोहे के बड़े गेट लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा हुआ.

पुलिस ने लोगों से की मारपीट
पुलिस ने लोगों से की मारपीट (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 1:25 PM IST

सीकर : विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्याम जी में पुलिस पर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगा है. आरोप है कि खाटूश्यामजी थाने के एसएचओ पवन कुमान चौबे ने एक युवक से मारपीट की. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई दिख रही है. वहीं, इस मामले में एसएचओ पवन कुमार चौबे का कहना है कि गेट लगाने का विरोध कर रहे लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बात की जा रही थी, लेकिन विरोध के दौरान कुछ लोग पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे. इसके कारण स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा.

ये पूरा मामला खाटू कस्बे के मोदी चौक मार्ग का है. खाटूश्याम जी मेले की तैयारियों और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की ओर से जगह-जगह लोहे के बड़े गेट लगाए जा रहे हैं. इन्हीं, गेट लगाने को लेकर यह हंगामा हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन जगह-जगह पर लोहे के गेट लगा रहा है. इसके कारण वे पूरी तरह कैद हो चुके हैं. इस बात का वे विरोध कर रहे थे और यह घटना हुई है.

यह बोले स्थानीय लोग. (ETV Bharat Sikar)

स्थानीय लोग आने जाने के रास्ते की मांग कर रहे : पीड़ित राजकुमार शर्मा ने बताया कि मोदी चौक क्षेत्र की कॉलोनी के अंदर 150 से भी अधिक परिवार रहते हैं. मेले के दौरान पूरे रास्ते को अस्थाई टीन सेट की बैरिकेड करके बंद कर दिया जाता है. स्थानीय लोगों को आने-जाने भी नहीं दिया जाता है. इस दौरान पुलिस और प्रशासन से आने जाने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन वे नहीं सुनते. अब यहां पर स्थाई रूप से लोहे के बड़े गेट लगाए जा रहे हैं. इस बात को लेकर करीब 100 से अधिक लोग शांत से विरोध कर रहे थे.

SHO पर गाली गलौच और मारपीट का आरोप : राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि विरोध के दौरान 50 से अधिक पुलिसकर्मी आए और स्थानीय लोगों से आपस में वार्ता करने लगे. आरोप है कि इस दौरान अचानक खाटूश्याम जी थाने के SHO गाली गलौच करते हुए आए और लोगों के साथ मारपीट करने लगे. सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर विरोध कर रहे लोगों को वहां से लाठी डंडे दिखाकर भगा दिया और लोहे के टीन शेड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे : राजकुमार शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर लोगों ने स्थानीय भाजपा नेता गजानंद कुमावत को जानकारी दी तो वे मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गलत बताते हुए SHO की उच्च स्तर पर शिकायत करने की बात कही है. इसके अलावा स्थानीय लोगों को यहां लोहे का गेट नहीं लगने का भी आश्वाशन भी दिया है. घटनास्थल पर मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति महेश शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों पर पुलिस ने जो व्यवहार किया है वह खाटूश्याम जी जैसे पवित्र स्थान के लिए अच्छी बात नहीं है. जब एक अधिकारी ही आम लोगों के साथ ऐसा करेगा तो वह न्याय की उम्मीद किससे करेंगे?.

