ETV Bharat / state

खाटू नगरी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, 17 किमी तक लहरा रहे केसरिया निशान

देशभर में सभी बाबा श्याम के मंदिरों में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. बाबा के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु लगातार खाटूधाम पहुंच रहे हैं.

बाबा श्याम का जन्मोत्सव
बाबा श्याम का जन्मोत्सव (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 1:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर : विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर आज दो दिवसीय मेले का आयोजन शुरू हो चुका है. देशभर से लाखों श्रद्धालु श्याम नाम के जयघोष करते हुए खाटू धाम पहुंच रहे हैं. रींगस से लेकर खाटू धाम तक करीब 17 किलोमीटर का मार्ग सिर्फ और सिर्फ श्याम भक्तों से पटा हुआ है. हर तरफ ढोल-नगाड़ों की गूंज, भजन कीर्तन और जयकारों के साथ पूरा कस्बा भक्तिमय हो उठा है.

आज रात 12 बजे बाबा श्याम का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. दीवारों और गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है, वहीं मंदिर के बाहर रोशनी और झांकियों से से अटा पड़ा है. 31 अक्टूबर को जैसे ही रात ढली, भक्तों ने आतिशबाजी के साथ बाबा श्याम के जयघोष किए तो पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा. हालांकि आतिशबाजी के दौरान प्रदूषण स्तर में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब (वीडियो ईटीवी भारत सीकर)

इसे भी पढ़ें : एक नवंबर को धूमधाम से मनाएंगे खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव, दो दिन नो-व्हीकल जोन रहेगा रींगस-खाटू मार्ग

15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना
15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खाटू धाम को पूरी तरह नो-व्हीकल ज़ोन घोषित किया है. वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, लगभग 2600 सुरक्षाकर्मी मेले में तैनात हैं, जिनमें 1100 पुलिसकर्मी, 500 होमगार्ड और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड शामिल हैं. साथ ही, रियल टाइम निगरानी के लिए 230 सीसीटीवी कैमरे और दो ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं. जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण नायक स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

पदयात्रियों का सैलाब
पदयात्रियों का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

पदयात्रियों का सैलाब : रींगस से खाटू धाम तक 17 किलोमीटर लंबा मार्ग पैदल यात्रियों से भरा हुआ है. प्रशासन ने इस पूरे रूट को डायवर्जन के जरिए सुरक्षित बनाया है. पदयात्री मेला डायवर्जन, पुराना पावर हाउस, लामियां तिराहा और लखदातार ग्राउंड होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच रहे हैं. भीड़ बढ़ने पर चारण मैदान तक नया मार्ग खोला गया है, जिससे कुछ श्रद्धालुओं को करीब 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर दर्शन करना पड़ रहा है. इसके अलावा, भीड़ के बीच सफाई, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. लगभग 250 सफाईकर्मी दिन-रात सफाई में जुटे हैं. मंदिर समिति और नगरपालिका ने हर प्रतिष्ठान के बाहर वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सेवाभावी संस्थाएं और स्वयंसेवक भी लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं.

बाबा श्याम का जन्मोत्सव
बाबा श्याम का जन्मोत्सव (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

इसे भी पढ़ें :खाटूश्याम मंदिर की मुख्य आरतियों का बदला समय, अब इस समय होगी श्रृंगार और संध्या आरती

जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्ति का सैलाब
जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्ति का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना : प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि तीन दिनों में 15 लाख से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन करेंगे. मंदिर 24 घंटे खुले रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी न हो. मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि इस बार बाबा श्याम के दरबार को वार्षिक फाल्गुन मुख्य मेले की तरह आकर्षक सजाया गया है. उन्होंने बताया कि विशेष अवसर पर आज 56 भोग की झांकी सजाकर बाबा को भोग लगाया गया है. इसके अलावा 101 किलों का केक काटा गया है. श्याम भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सकें, इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने व्यवस्थाएं की हैं. जन्मोत्सव के मौके पर बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार किया गया है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आज बाबा बाबा का यूरोपीय देशों से मंगवाए गए खुशबूदार फूलों से श्रृंगार किया गया है. इसके अलावा रत्न जड़ित सोने का मोरपंखी मुकुट भी पहनाया गया है.

TAGGED:

जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़
बाबा श्याम जन्मोत्सव
KHATUSHYAM JI BIRTHDAY
KHATU SHYAM BIRTHDAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट, डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन

क्या आप भी पहली बार बनवा रहे हैं टैटू? तो इन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखें

हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है रूस का सुपर टॉरपीडो पोसाइडन, जानें सब कुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.