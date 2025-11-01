ETV Bharat / state

खाटू नगरी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, 17 किमी तक लहरा रहे केसरिया निशान

आज रात 12 बजे बाबा श्याम का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. दीवारों और गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है, वहीं मंदिर के बाहर रोशनी और झांकियों से से अटा पड़ा है. 31 अक्टूबर को जैसे ही रात ढली, भक्तों ने आतिशबाजी के साथ बाबा श्याम के जयघोष किए तो पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा. हालांकि आतिशबाजी के दौरान प्रदूषण स्तर में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

सीकर : विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर आज दो दिवसीय मेले का आयोजन शुरू हो चुका है. देशभर से लाखों श्रद्धालु श्याम नाम के जयघोष करते हुए खाटू धाम पहुंच रहे हैं. रींगस से लेकर खाटू धाम तक करीब 17 किलोमीटर का मार्ग सिर्फ और सिर्फ श्याम भक्तों से पटा हुआ है. हर तरफ ढोल-नगाड़ों की गूंज, भजन कीर्तन और जयकारों के साथ पूरा कस्बा भक्तिमय हो उठा है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खाटू धाम को पूरी तरह नो-व्हीकल ज़ोन घोषित किया है. वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, लगभग 2600 सुरक्षाकर्मी मेले में तैनात हैं, जिनमें 1100 पुलिसकर्मी, 500 होमगार्ड और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड शामिल हैं. साथ ही, रियल टाइम निगरानी के लिए 230 सीसीटीवी कैमरे और दो ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं. जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण नायक स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

पदयात्रियों का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

पदयात्रियों का सैलाब : रींगस से खाटू धाम तक 17 किलोमीटर लंबा मार्ग पैदल यात्रियों से भरा हुआ है. प्रशासन ने इस पूरे रूट को डायवर्जन के जरिए सुरक्षित बनाया है. पदयात्री मेला डायवर्जन, पुराना पावर हाउस, लामियां तिराहा और लखदातार ग्राउंड होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच रहे हैं. भीड़ बढ़ने पर चारण मैदान तक नया मार्ग खोला गया है, जिससे कुछ श्रद्धालुओं को करीब 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर दर्शन करना पड़ रहा है. इसके अलावा, भीड़ के बीच सफाई, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. लगभग 250 सफाईकर्मी दिन-रात सफाई में जुटे हैं. मंदिर समिति और नगरपालिका ने हर प्रतिष्ठान के बाहर वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सेवाभावी संस्थाएं और स्वयंसेवक भी लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं.

बाबा श्याम का जन्मोत्सव (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना : प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि तीन दिनों में 15 लाख से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन करेंगे. मंदिर 24 घंटे खुले रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी न हो. मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि इस बार बाबा श्याम के दरबार को वार्षिक फाल्गुन मुख्य मेले की तरह आकर्षक सजाया गया है. उन्होंने बताया कि विशेष अवसर पर आज 56 भोग की झांकी सजाकर बाबा को भोग लगाया गया है. इसके अलावा 101 किलों का केक काटा गया है. श्याम भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सकें, इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने व्यवस्थाएं की हैं. जन्मोत्सव के मौके पर बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार किया गया है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आज बाबा बाबा का यूरोपीय देशों से मंगवाए गए खुशबूदार फूलों से श्रृंगार किया गया है. इसके अलावा रत्न जड़ित सोने का मोरपंखी मुकुट भी पहनाया गया है.