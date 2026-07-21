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खाटू वाले श्याम बाबा : अभद्र टिप्पणी करना महंत किरीट भाई को पड़ा महंगा, श्याम भक्तों के विरोध के बाद मांगी माफी

यह है पूरा मामला : जवाहर रंग मंच में महंत किरीट भाई की कथा हो रही थी. कथा के बीच उन्होंने खाटू वाले श्याम बाबा की पूजा-अर्चना को लेकर सवाल खड़े किए. साथ ही वेद और शास्त्रों का हवाला भी दिया. इसके अलावा महंत किरीट भाई ने बहुत कुछ कहा. कथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव भी देखी जा रही थी. महंत किरीट भाई के कथा के बीच खाटू वाले श्याम को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी श्याम भक्तों को रास नहीं आई. लिहाजा, अजमेर के कई श्याम भक्त होटल पहुंच गए, जहां महंत किरीट भाई ठहरे हुए थे.

अजमेर: खाटू श्याम बाबा पर अभद्र टिप्पणी करना महंत किरीट भाई को महंगा पड़ गया. श्याम भक्तों ने अजमेर में होटल के बाहर पहुंच कर काफी हंगामा किया. भक्तों के भारी आक्रोश को देखकर महंत किरीट भाई ने श्याम भक्तों से माफी मांगी और कहा कि जानकारी के अभाव में उनसे यह गलती हुई है. अजमेर के जवाहर रंगमंच में मंगलवार को कथा के दौरान महंत किरीट भाई ने खाटू वाले श्याम बाबा पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी.

भक्तों ने महंत किरीट भाई से माफी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया. हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. श्याम भक्तों के प्रतिनिधिमंडल ने महंत किरीट भाई से होटल के कमरे में पहले मुलाकात की, साथ ही उन्हें श्याम बाबा की असल कथा के बारे में बताया. कुछ देर बाद हंगामा के बीच महंत किरीट भाई होटल से बाहर आए और उन्होंने श्याम भक्तों के बीच खाटू वाले श्याम बाबा को लेकर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगी.

महंत किरीट भाई ने बाबा खाटू श्याम के जयकारे लगाते हुए कहा कि इंसान कभी होश में हो या ना हो, लेकिन उसका उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं होता है और ना ही किसी का अपमान करने का. जानकारी परिपूर्ण नहीं होने के कारण बच्चों से भूल हुई है. यदि किसी का मन आहत हुआ है या वह अपमान महसूस कर रहा है तो दुनिया भर में जहां भी जितने भी श्याम प्रेमी हैं, उनसे हम माफी मांगते हैं. वहीं, भगवान श्याम बाबा से भी हम प्रार्थना करते हैं कि क्षमा करना उनका धर्म है और हम उनके बालक हैं. श्याम भक्तों का दिल भी विशाल और उदारता से भरा है. ऐसे में आप भी मुझे क्षमा करें.

होटल के बाहर विरोध जताते श्याम भक्त (ETV Bharat Ajmer)

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कारोबारी एवं श्याम भक्त विमल गर्ग ने कहा कि किरीट भाई ने मंगलवार को गुरु पूर्णिमा मनाते हुए कथा के बीच खाटू वाले बाबा श्याम के लिए कई अभद्र बातें कहीं. महंत किरीट भाई ने श्याम बाबा की पूजा-अर्चना और मंदिर को लेकर भी सवाल उठाए. श्याम भक्तों ने उनकी अभद्र टिप्पणी से आहत होकर अपना विरोध जताया है. महंत किरीट भाई ने श्याम बाबा को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली है.